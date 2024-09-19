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Наставление матери Ляйли Султанкызы вызвало неоднозначную реакцию ее подписчиков

Наставление матери Ляйли Султанкызы вызвало неоднозначную реакцию ее подписчиков, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 16:04 Фото: Instagram/sultankyzy
Известная казахстанская журналистка и телеведущая Ляйля Султанкызы опубликовала редкие фото с матерью и поделилась наставлением, которое получила от родительницы, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией в Instagram 46-летняя журналистка привела один из недавних диалогов с мамой:

– Мне нужно связаться с Сагадатом (старший сын телеведущей. – Прим. ред.)

– Если прислушаешься ко мне, то перестань тревожить сына каждый час, каждый день будь то видео- или просто звонком! Хватит, если будешь разговаривать два-три раза в неделю!

"Правда, я задумалась и поняла, что мама до сих пор часто ищет только меня. Наверное потому, что я – дочь, единственная дочь. (Моей маме. – Прим. ред.) все-все важно: сыта ли я, добралась ли до места назначения, в тепле ли ноги, спокойно ли мое сердце... Что касается сыновей, то по отношению к ним все строже", – написала Ляйля Султанкызы 19 сентября 2024 года.

По словам родительницы журналистки, мальчиков нужно воспитывать по-другому.

"Как бы она ни любила... она придерживается позиции, что мужчин нужно воспитывать немного жестче. Пытается и до меня это донести", – заключила Ляйля Султанкызы.

Среди подписчиков наставление матери телеведущей вызвало неоднозначную реакцию:

  • "Я больше ищу сына, нежели дочь".
  • "Я тоже не беспокою беспричинно сына. Проверяю лишь то, заходит ли он в WhatsApp".
  • "Правильнее не два-три раза в неделю, а каждый день разговаривать с детьми... Сыновья, по сравнению с дочерями, не обращают внимания на многие вещи".
  • "Правильно говорит. Если один раз позвоню на работу, то потом, когда находится время, он сам звонит. Стараюсь часто не беспокоить единственного сына, несмотря на тоску".

Другие же фолловеры просто закидали Султанкызы с родительницей комплиментами:

  • "Вы красивые".
  • "Ваша мама очень красивая".
  • "Пусть ваша мама будет всегда рядом. Желаю ей крепкого здоровья".

13 августа 2024 года Ляйля Султанкызы рассказала, что получила травму на борту самолета FlyArystan. По ее словам, это произошло из-за отсутствия мер безопасности со стороны авиакомпании. Также журналистка заявила, что бортпроводники и авиакомпания не были готовы оказать ей первую помощь. Она обратилась в полицию и написала заявление на FlyArystan.

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