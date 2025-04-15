Ляйля Султанкызы рассказала, что она бы изменила в прошлом

Известная казахстанская журналистка и телеведущая Ляйля Султанкызы призналась, что сказала бы себе, если бы у нее была возможность вернуть время назад, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram телеведущая опубликовала романтичное видео на берегу моря. Под трогательную музыку она прогуливается, наслаждаясь окружающей красотой и солнцем.

"Что бы вы сказали себе, если бы могли повернуть время на 20 лет вспять? Я сказала бы: "Ляйля, не бросай изучение китайского языка" и "роди еще раз", – подписала ролик она.

Видеоролик набрал почти 90 тысяч просмотров, и многие пользователи Сети оставили комментарии о том, что бы они сказали себе 20 лет назад.

Никого не слушай и наслаждайся жизнью.

Не бросай изучение английского языка.

Я бы выбрала другую профессию.

Никому не доверяй и проводи больше времени с родными.

Не слушай чужие слова. Только вперед!

Ничего бы не сказала. Благодарна за то, что есть.

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