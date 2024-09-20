Строители из Якутии сразили соцсети пародиями на обложки глянцевых журналов

Житель Пуэрто-Рико по имени Джулио Жан Пьер первым в социальных сетях стал выкладывать пародии на обложки популярных глянцевых журналов и брендов. Его видео набирают немыслимое число просмотров. Строители из крупнейшего города Якутии решили повторить успех знаменитости, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что на страницу в Instagram Жан Пьера подписаны более миллиона человек. Гуляя по городу, он позирует, пародируя моделей известных журналов.

Комментаторы неустанно пишут ему комплименты, называя лучшим.

Впрочем, рабочие из Якутска тоже время зря не теряют. Сарыал Кириллин со своими коллегами решили составить конкуренцию интернет-звезде.

Пользователи Сети по достоинству оценили старания мужчин и заявили, что они превзошли оригинал.

Не останавливайтесь в создании этих шедевров.

Считаю – это оригинал, все остальное – жалкая пародия.

Закрываем тренд, лучше уже не будет.

Это просто шедевр, ребята.

Мировые модели нервно курят в сторонке.

Слов нет.

Тут разнообразнее позы, чем у оригинала.

Вы превзошли оригинал, – пишут довольные подписчики.

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