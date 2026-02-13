#Казахстан в сравнении
Мир

"Чистый дагестанец": появились подробности о самом заботливом коте-защитнике из соцсетей

кот, животное, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2026 17:26 Фото: pixabay
Не так давно в Сети приобрел популярность кот из Дагестана. Видео с ним активно набирает просмотры. В кадре животное "защищает" свою хозяйку от медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы, тронутые увиденным, шутливо отмечают, что кот не мешал, а всего лишь "просил" врачей действовать осторожно.

12 февраля 2026 года в Instagram-канале "Новости Дагестана" появилось еще одно видео. Бабушка рассказала подробности про заботливого пушистого друга.

Как оказалось, кота зовут Тимурчик.

"Ему, наверное, один год", – уточнила женщина, прижимая к себе кота.
  • Чувствует заботу и сам готов проявлять ее к бабульке.
  • Не отпускайте его на улицу, а то своруют.
  • Пойду своим котам покажу, каким должен кот быть.
  • Женщина, наверное, сама очень добрая, он и тянется.
  • Здоровья бабушке. Пусть живут долго и счастливо с Тимурчиком.
  • Что за порода, такая ручная.
  • У него столько нежности в глазах, с таким трепетом смотрит на свою хозяйку.
  • Какое доброе видео, побольше бы таких.
  • Котяра – чистый дагестанец. Не болейте! – шутят и оставляют пожелания пользователи Сети.

Тем временем в Алматы смелая женщина остановила машину, протащившую собаку на цепи по дороге. О шокирующей истории стало известно из социальных сетей.

Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
