"Чистый дагестанец": появились подробности о самом заботливом коте-защитнике из соцсетей
Фото: pixabay
Не так давно в Сети приобрел популярность кот из Дагестана. Видео с ним активно набирает просмотры. В кадре животное "защищает" свою хозяйку от медицинских работников, сообщает Zakon.kz.
Комментаторы, тронутые увиденным, шутливо отмечают, что кот не мешал, а всего лишь "просил" врачей действовать осторожно.
12 февраля 2026 года в Instagram-канале "Новости Дагестана" появилось еще одно видео. Бабушка рассказала подробности про заботливого пушистого друга.
Как оказалось, кота зовут Тимурчик.
"Ему, наверное, один год", – уточнила женщина, прижимая к себе кота.
- Чувствует заботу и сам готов проявлять ее к бабульке.
- Не отпускайте его на улицу, а то своруют.
- Пойду своим котам покажу, каким должен кот быть.
- Женщина, наверное, сама очень добрая, он и тянется.
- Здоровья бабушке. Пусть живут долго и счастливо с Тимурчиком.
- Что за порода, такая ручная.
- У него столько нежности в глазах, с таким трепетом смотрит на свою хозяйку.
- Какое доброе видео, побольше бы таких.
- Котяра – чистый дагестанец. Не болейте! – шутят и оставляют пожелания пользователи Сети.
Тем временем в Алматы смелая женщина остановила машину, протащившую собаку на цепи по дороге. О шокирующей истории стало известно из социальных сетей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript