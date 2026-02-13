"Чистый дагестанец": появились подробности о самом заботливом коте-защитнике из соцсетей

Не так давно в Сети приобрел популярность кот из Дагестана. Видео с ним активно набирает просмотры. В кадре животное "защищает" свою хозяйку от медицинских работников, сообщает Zakon.kz.

Комментаторы, тронутые увиденным, шутливо отмечают, что кот не мешал, а всего лишь "просил" врачей действовать осторожно. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дагестан | Новости Дагестана (@dagestan_official) 12 февраля 2026 года в Instagram-канале "Новости Дагестана" появилось еще одно видео. Бабушка рассказала подробности про заботливого пушистого друга. Как оказалось, кота зовут Тимурчик. "Ему, наверное, один год", – уточнила женщина, прижимая к себе кота. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дагестан | Новости Дагестана (@dagestan_official) Чувствует заботу и сам готов проявлять ее к бабульке.

Не отпускайте его на улицу, а то своруют.

Пойду своим котам покажу, каким должен кот быть.

Женщина, наверное, сама очень добрая, он и тянется.

Здоровья бабушке. Пусть живут долго и счастливо с Тимурчиком.

Что за порода, такая ручная.

У него столько нежности в глазах, с таким трепетом смотрит на свою хозяйку.

Какое доброе видео, побольше бы таких.

Котяра – чистый дагестанец. Не болейте! – шутят и оставляют пожелания пользователи Сети. Тем временем в Алматы смелая женщина остановила машину, протащившую собаку на цепи по дороге. О шокирующей истории стало известно из социальных сетей.

