Жена Мейрамбека Беспаева рассказала о важном событии в семье

Известный казахстанский певец, основатель и солист группы "МузАрт" Мейрамбек Беспаев станет отцом в третий раз, сообщает Zakon.kz.

О важном событии в семье, которое произошло спустя девять лет, рассказала супруга 47-летнего артиста.

"Наверное, для женщины самое счастливое время, наполненное радостью, – это девять месяцев, на протяжении которых она под сердцем носит ребенка. Слава Аллаху, я проживаю этот красивый период вот уже в третий раз! Хочу поделиться с вами радостью, которую я испытываю спустя девять лет. Мы очень ждем тебя, малыш! Пусть все женщины, которые мечтают о ребенке, забеременеют", – написала Мархабат Беспаева в Instagram 19 сентября 2024 года.

Также она поделилась трогательным видеороликом, в котором показала округлившийся живот.

Жене Беспаева, судя по комментариям, удалось удивить своих фолловеров. Они поздравили супругов и пожелали легких родов:

"Уау, как прекрасно! Желаю легких родов".

"Пусть сбудутся мечты всех тех, кто хочет ребенка".

"Прекрасная новость! Пусть никто не сглазит! Желаю легких родов".

"Я радуюсь, будто сама нахожусь в положении. Жаным, легких родов тебе".

"Жаным, я так обрадовалась, увидев видео. Это такое счастье. Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазили".

"Мы рады за вас, легких вам родов. Пусть все женщины, которые мечтают о таком счастье, забеременеют".

Отметим, что 8 июля Мейрамбек и Мархабат отмечали фарфоровую свадьбу – 20 лет совместной жизни.

У супругов двое детей: дочь Каусар (2007 г. р.) и сын Абухайыр (2015 г. р.)

Напомним, в июне 2023 года переодетый Мейрамбек Беспаев разыграл алматинцев.