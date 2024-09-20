Где смотреть новый сериал "Пингвин"

20 сентября 2024 года на медиасервисе MEGOGO состоится премьера сериала "Пингвин" от Warner Bros. Television и DC Studios. Новые серии будут появляться каждую неделю.

"Пингвин" – это восьмисерийный оригинальный сериал, продолжающий эпическую криминальную сагу, которую кинорежиссер Мэтт Ривз начал с глобального блокбастера "Бэтмен". Действия в сериале начинаются через неделю после сокрушительного наводнения в фильме "Бэтмен". Готэм в руинах, в трущобах царит беззаконие, старые властные структуры разрушаются. Но там, где другие видят хаос, Оз видит возможность.



В ролях: Колин Фаррелл (Оз Кобб), Кристин Милиоти (София Фальконе), Рензи Фелиз (Виктор Агилар), Майкл Келли (Джонни Вити), Шохре Агдашло (Надежда Марони), Дейрдре О'Коннелл (Фрэнсис Кобб), Клэнси Браун (Сальваторе Марони), Джеймс Мадио (Милош Граппа), Скотт Коэн (Лука Фальконе), Майкл Зеген (Альберто Фальконе), Кармен Эджого (Ева Карло), Тео Росси (д-р Джулиан Раш)

Напомним, MEGOGO является партнером Warner Bros. Discovery по показу сериалов HBO и Max. Это партнерство включает в себя премьерные показы всех новых релизов HBO и Max, а также сериалов из каталога. Контент доступен по подпискам "Максимальная" и "HBO".

Партнерский материал.