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Второй сезон "Дома дракона" будет выходить с казахской озвучкой

Второй сезон &quot;Дома дракона&quot; будет выходить с казахской озвучкой на MEGOGO , фото - Новости Zakon.kz от 17.06.2024 14:50 Фото: Megogo
17 июня 2024 года на медиасервисе MEGOGO состоялась премьера сериала "Дом дракона: 2-й сезон" производства HBO.

Основанный на романе Джорджа Мартина "Пламя и кровь", сериал, сюжет которого разворачивается за 200 лет до событий "Игры престолов", рассказывает историю Дома Таргариенов. Зрителям будет доступна первая серия в оригинальной озвучке, а также c казахской, специально созданной медиасервисом MEGOGO. Новые серии будут выходить каждую неделю.

Во втором сезоне, после коронации короля Эйгона II и смерти сына королевы Рейниры, дом Таргариенов разделился пополам. В Королевской Гавани Эйгон II правит с Железного трона при поддержке Алисенты и Зеленого совета под защитой самого большого дракона Вестероса. В изгнании на Драконьем Камне королева Рейнира и ее Черный совет обдумывают свой следующий шаг. Надвигается гражданская война, и обе стороны ищут поддержки у великих домов Вестероса, в конце концов накапливая армии – и драконов.

MEGOGO является партнером Warner Bros. Discovery по показу сериалов HBO и Max в Казахстане. Это партнерство включает в себя премьерные показы всех новых релизов HBO и Max, а также сериалов из каталога. С полным каталогом сериалов HBO и Max можно ознакомиться по ссылке. Контент доступен по подпискам "Максимальная" и "HBO".

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