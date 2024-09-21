Известный певец восхитился красотой Астаны

Известный российский певец и автор песен Джахид Афраил оглы Гусейнли, более известный как Jony, высказался о красоте и жителях столицы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 20 сентября 2024 года, исполнитель хита "Комета" прилетел на гастроли в Астану. В аэропорту его ждал неожиданный подарок – артисту вручили саженец туи. В тот же день певец отправился в столичный ботанический сад, где и посадил дерево.

"Наш тур по Казахстану начался с Астаны. Прекрасный город, с такими же прекрасными людьми. Спасибо за вашу любовь к творчеству", – написал Jony сегодня, 21 сентября, опубликовав кадры с концерта.

Казахстанцы из разных городов активно комментируют его публикацию: столичные жители благодарят артиста за концерт, а алматинцы с нетерпением ждут его в своем городе. Но некоторые астанчанки шутят, что после посадки дерева Jony нужно жениться именно на них: