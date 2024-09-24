К жителям Алматы и Шымкента обратился исполнитель хита "Комета"

В минувшие выходные в Шымкенте и Алматы с сольными концертами выступил популярный российский певец Джахид Афраил оглы Гусейнли, известный как Jony. После выступлений артист обратился к жителям двух мегаполисов, сообщает Zakon.kz.

В Алматы концерт прошел 22 сентября 2024 года. По словам 28-летнего певца, южная столица Казахстана – это город с шикарными видами и людьми.

"Алматы! Шикарный город, шикарные виды и 10 000 шикарных людей на арене. Это было волшебно. Спасибо каждому", – написал Jony в Instagram.

С сольным концертом в Шымкенте артист выступил днем ранее, 21 сентября. Певец отметил, что ждал этого долго.

"Шымкент! Как же долго я ждал этого момента! Наконец-то мы с вами увиделись! Спасибо огромное за теплый прием и за ваши голоса. Вы – невероятные", – почеркнул Jony.

В комментариях жители Алматы и Шымкента поблагодарили артиста за концерты:

"Это был лучший концерт".

"Каждый концерт по особенному красив".

"Вы прекрасный человек. На концерте еще раз убедилась, какой вы искренний и добрый. От вас так прет позитивной энергией".

"Очень рады, что ты посетил нас. Мы были рады видеть тебя и петь с тобой спустя очень долгое время. Безмерно счастливы, что ты подарил такую радость и энергию. Это был самый лучший концерт этого года".

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Напомним, тур Jony по Казахстану начался с Астаны, где он выступил 20 сентября 2024 года. После певец заявил, что столица Казахстана – прекрасный город с такими же прекрасными людьми. Артист поблагодарил астанчан за любовь к творчеству.