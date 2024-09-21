В Германии нашли ранее неизвестную композицию Моцарта

Ранее неизвестную короткую пьесу композитора Вольфганга Моцарта обнаружили в Лейпциге на востоке Германии, сообщает Zakon.kz.

О находке рассказали на сайте городской библиотеки Лейпцига, чьи сотрудники отыскали рукописные ноты.

"Речь идет о композиции из семи частей для струнного трио общей продолжительностью около 20 минут, предположительно написанной в середине-конце 1760-х годов. Исследователи обнаружили это произведение в библиотеке во время составления нового каталога Кехеля – исчерпывающего собрания музыкальных сочинений Моцарта", – говорится в сообщении.

По мнению исследователей, законченное струнное трио сохранилось в Лейпциге благодаря удачному стечению обстоятельств. Пьеса, судя по всему, была написана рукой сестры Моцарта. Вероятно, она хранила это произведение в память о своем брате.

В новом каталоге неопубликованное произведение называется Ganz kleine Nachtmusik ("Маленькая ночная мелодия"), что отсылает к одному из самых известных произведений Моцарта.

Произведение было впервые публично исполнено в четверг, 19 сентября, в родном городе композитора Зальцбурге. Немецкая премьера состоится в Лейпцигской опере 21 сентября.

Напомним, Моцарт считается одним из величайших композиторов в истории музыки. Пик его известности пришелся на 25 лет, а умер он в 35, в одиночестве и болезни. На его похороны пришел лишь композитор Антони Сальери, которого в будущем обвиняли в смерти коллеги.

В 2025 году письмо Моцарта продали за 217 тысяч долларов на торгах бостонского аукционного дома RR Auction. Одностраничное послание было написано композитором в 1786 году в адрес австрийского ботаника.