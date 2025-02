Реальный облик Моцарта удалось восстановить ученым благодаря его черепу

Как пишет Daily Mail, большинство сохранившихся портретов были созданы спустя годы после его жизни, а те немногие изображения, сделанные при жизни, сильно различаются. Между тем эксперт в области судебно-медицинской реконструкции лица Цицерон Мораес рассказал, что случайно обнаружил череп, приписываемый Моцарту, во время работы над другим проектом. Его команда, которая уже более 10 лет занимается восстановлением облика исторических личностей, решила использовать этот череп для реконструкции.

Отмечается, что международная группа исследователей начала с виртуального восстановления черепа, а затем применила различные техники для создания полной реконструкции лица. Используя маркеры толщины мягких тканей и данные измерений сотен взрослых европейцев, ученые смогли определить форму носа, губ, ушей и других черт лица.

По его словам, готовый бюст Моцарта, дополненный прической и одеждой, соответствующими эпохе, имеет "изящный" вид.

