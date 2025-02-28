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Мир

Реальный облик Моцарта удалось восстановить ученым благодаря его черепу

ученым удалось восстановить облик композитора Моцарта, фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 18:48 Фото: wikipedia
Ученым удалось восстановить внешний вид композитора Вольфганга Амадея Моцарта, облик которого долгое время оставался загадкой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, большинство сохранившихся портретов были созданы спустя годы после его жизни, а те немногие изображения, сделанные при жизни, сильно различаются. Между тем эксперт в области судебно-медицинской реконструкции лица Цицерон Мораес рассказал, что случайно обнаружил череп, приписываемый Моцарту, во время работы над другим проектом. Его команда, которая уже более 10 лет занимается восстановлением облика исторических личностей, решила использовать этот череп для реконструкции.

"Череп был в хорошем состоянии, хотя нижняя челюсть и некоторые зубы отсутствовали. Однако мы смогли восстановить их с помощью статистических данных и анатомической согласованности", – пояснил Мораес.

Отмечается, что международная группа исследователей начала с виртуального восстановления черепа, а затем применила различные техники для создания полной реконструкции лица. Используя маркеры толщины мягких тканей и данные измерений сотен взрослых европейцев, ученые смогли определить форму носа, губ, ушей и других черт лица.

"Мы также использовали технику анатомической деформации, чтобы подогнать голову виртуального донора под параметры черепа Моцарта. Это позволило создать совместимое лицо", – добавил эксперт.

По его словам, готовый бюст Моцарта, дополненный прической и одеждой, соответствующими эпохе, имеет "изящный" вид.

Ранее ученые в Польше реконструировали лицо 400-летней женщины.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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