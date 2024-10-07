Скриптонит объявил даты своего тура по Европе
Фото: Telegram/СКРИПТОНИТ
Казахстанский исполнитель Адиль Жалелов объявил новые даты своего евротура, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным официального сайта исполнителя, евротур стартует в январе 2025 года. В список неожиданно попали:
- Таиланд;
- Армения;
- ОАЭ.
При этом в новом списке нет Германии, Франции и Испании.
В сентябре этого года хип-хоп-исполнитель Скриптонит расстроил поклонников объявлением об отмене всех концертов из-за болезни.
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