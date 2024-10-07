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Скриптонит объявил даты своего тура по Европе

Концерты, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 08:40 Фото: Telegram/СКРИПТОНИТ
Казахстанский исполнитель Адиль Жалелов объявил новые даты своего евротура, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным официального сайта исполнителя, евротур стартует в январе 2025 года. В список неожиданно попали:

  • Таиланд;
  • Армения;
  • ОАЭ.

При этом в новом списке нет Германии, Франции и Испании.

В сентябре этого года хип-хоп-исполнитель Скриптонит расстроил поклонников объявлением об отмене всех концертов из-за болезни.

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