Скриптонит объявил даты своего тура по Европе

Казахстанский исполнитель Адиль Жалелов объявил новые даты своего евротура, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным официального сайта исполнителя, евротур стартует в январе 2025 года. В список неожиданно попали:

Таиланд;

Армения;

ОАЭ.

При этом в новом списке нет Германии, Франции и Испании.

В сентябре этого года хип-хоп-исполнитель Скриптонит расстроил поклонников объявлением об отмене всех концертов из-за болезни.

