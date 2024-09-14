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Скриптонит заявил об отмене всех концертов

Скриптонит, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 15:47 Фото: Instagram/real_scrip
Казахстанский хип-хоп-исполнитель Скриптонит расстроил поклонников объявлением об отмене всех концертов из-за болезни, сообщает Zakon.kz.

Музыкант Адиль Жалелов, который выступает под псевдонимом Скриптонит, рассказал на своей странице в Instagram, что такое решение ему далось нелегко, но он вынужден это сделать из-за проблемы с голосовыми связками.

"В связи с заболеванием голосовых связок я принял непростое для себя решение отменить все сольные концерты до конца этого года. Относясь с ответственностью к уровню живых выступлений, я прошел первый курс лечения, но после недавнего выступления в Казахстане стало ясно, что выступать, не восстановившись полностью, не совсем разумно, и врачи настаивают на полном курсе лечения и реабилитации", – написал музыкант.

Он добавил, что даты новых концертов опубликует в ближайшее время вместе с графиком на следующий год, а также поблагодарил всех поклонников за понимание и хорошие пожелания.

Скриптонит, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 15:47

Скриншот: Instagram/real_scrip

Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген 13 сентября провел в Астане первый сольный концерт в рамках проведения Всемирных игр кочевников. Видео грандиозного шоу опубликовал в своих соцсетях акимат столицы.

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