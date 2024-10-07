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Во Франции закрылся последний производитель аккордеонов

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 08:15 Фото: Х/northlancing
Последний производитель аккордеонов во Франции Maugein объявил о ликвидации, сообщает Zakon.kz.

Как передает The Gardian, они вынуждены это сделать после 105 лет работы. Владелец компании винит в крахе китайских конкурентов и пандемию COVID-19.

В 2013 году Maugein столкнулась с сокращением заказов на фоне наплыва китайских производителей, чьи аккордеоны продавались по более низкой цене, поэтому стала также выпускать губные гармошки и электроаккордеоны. В следующем году компания оказалась на грани закрытия, но ее спасителем стал бывший защитник "Арсенала" и сборной Франции Лоран Косельни, вложивший 600 тыс. евро.

Франция, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2024 08:15

Фото: X/northlancing

На данный момент на Maugein работают 10 человек, самый старший из которых пришел туда 39 лет назад. В скором времени их уволят, последний аккордеон Maugein прибудет к покупателю 7 октября.

"Нашей единственной надеждой было выйти на китайский рынок, где наблюдается самый высокий рост и интерес к аккордеонам, но нам это не удалось. И это несмотря на наше участие в Китайской международной выставке музыкальных инструментов", – поделился руководитель компании Ричард Брандао.

В этом году экс-президент Франции Франсуа Олланд и министр культуры Франции Рашида Дати открыли во французском городе Туле музей и культурное пространство Accordion City стоимостью 9 млн евро.

А электрогитара, принадлежавшая Джорджу Харрисону, выставлена на продажу. Она оценивается в сумму от 600 до 800 тыс. долларов.

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