Заставить заключенных платить за содержание в тюрьме хотят во Франции

28 апреля министр юстиции Франции Жеральд Дарманен в письме к сотрудникам тюрем объяснил, что внесет поправки в закон, согласно которым заключенные должны будут участвовать в расходах на содержание в тюрьме. По его словам, это позволит улучшить условия труда тюремного персонала. В частности речь идет о надзирателях.

Таким образом он намерен восстановить эти расходы на содержание заключенных. По данным министра, расходы на содержание французских тюрем составляют 10 млн евро в день и почти четыре млрд евро в год.

