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Мир

Заставить заключенных платить за содержание в тюрьме хотят во Франции

Министр юстиции Франции хочет заставить заключенных платить за содержание в тюрьме, фото - Новости Zakon.kz от 01.05.2025 05:44 Фото: pixabay
Министр юстиции Франции объявил о своем намерении взымать с заключенных оплату за их пребывание в тюрьме, сообщает Zakon.kz.

28 апреля министр юстиции Франции Жеральд Дарманен в письме к сотрудникам тюрем объяснил, что внесет поправки в закон, согласно которым заключенные должны будут участвовать в расходах на содержание в тюрьме. По его словам, это позволит улучшить условия труда тюремного персонала. В частности речь идет о надзирателях.

"До 2003 года заключенные сами оплачивали расходы на свое содержание в тюрьме. Точно так же, как существует фиксированная плата за больницу, существовала фиксированная плата за пребывание в тюрьме, – пояснил министр.

Таким образом он намерен восстановить эти расходы на содержание заключенных. По данным министра, расходы на содержание французских тюрем составляют 10 млн евро в день и почти четыре млрд евро в год.

В ближайшее время законопроект должен быть рассмотрен национальным собранием Франции.

Также во Франции ученые готовят морского окуня к необычной миссии – стать первым видом, который будут разводить на Луне.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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