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Последнюю угольную электростанцию закрыли в Британии

Угольная электростанция, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 06:55 Фото: X/biofuelsmag
30 сентября в Британии закрылась последняя в стране угольная электростанция, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает The Economist, данный шаг Британия смогла сделать из-за открытия газовых месторождений в Северном море, что снизило зависимость страны от угля.

"30 сентября водяной пар в последний раз поднимется из восьми гигантских градирен в Рэтклифф-он-Сор в Ноттингемшире. Закрытие последней угольной электростанции в Великобритании – это конец отрасли, которая играла решающую роль в формировании экономики страны", – говорится в сообщении.

Теперь, по данным источника, Британия стала первой страной из "Большой семерки" (G7), которая полностью смогла отказаться от угольной электроэнергии.

Между тем, 42-летняя принцесса Уэльская стала возвращаться к публичным обязанностям.

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