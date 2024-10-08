Скончался сын Армана Дуйсенова: комментарий полиции Алматы

В социальных сетях появилась информация, что в Алматы скончался сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова – Абылай Дүйсен, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в полиции мегаполиса.

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматы 8 октября 2024 года.

Соболезнования семье выразила продюсер Баян Алагузова.

"Я получила сообщение от наших коллег-артистов о том, что сын Армана Дуйсенова, моего близкого друга, ушел из жизни. Иманды болсын. Очень горькая, плохая новость. Буквально дней 10-12 Абылай (сын Армана) позвонил ко мне, впервые в жизни... Он ко мне позвонил, как к родной тете, и попросил помощи. Он сказал, что через два часа на одном из телеканалов выходит передача с участием некоторых известных личностей из шоу-бизнеса об их семье, об Армане и о каких-то грязных подробностях, со слов гостей этой программы. Я сказала ему: "Абылай, если бы ты позвонил ко мне вчера, я бы ну как-то смогла урегулировать данный процесс, но через два часа это невозможно"... То есть у него был крик души, и он сказал мне: "Вы знаете, они порочат моего отца". Кто они? Эти люди знают, кто они. И наши братья-журналисты тоже поддерживают данные темы, данные подробности", – рассказала она в Instagram-Stories.

По словам продюсера, Абылай хотел, чтобы не трогали память его отца.

"Я не знаю, по какой причине ушел этот мальчик, я через какое-то время поеду к Айсулу, к его маме. Которая после тоже ко мне позвонила и сказала: "Баян, пожалуйста, извини моего сына. Я его отругала, чтобы он не беспокоил тебя. Просто он так сильно переживает на эту тему, он так сильно любит своего отца, что любое упоминание о нем его задевает". Зная Армана, я прекрасно знаю, какой у него сын", – подчеркнула Алагузова.

Баян обратилась к своим коллегам-журналистам и коллегам-артистам с призывом:

"Пожалуйста, прекратите рыться в чьем-то белье. Потому что за этим стоят не сломанные судьбы, а сломанные жизни. Я не знаю, по какой причине он ушел".

Также Айсулу Дуйсеновой выразила соболезнования Макпал Жунусова.

"Пришло холодное известие о том, что кто-то убил первенца покойного Армана Дуйсенова – Абылая Арманулы... Убийцу нужно найти и наказать. Айсулу, пусть Аллах одарит тебя терпением. Вчера я улетела. Выражаю соболезнования родным, матери, сестре и брату", – написала эстрадная певица.

Напомним, Арман Дуйсенов скончался 24 января 2023 года. Ему было 47 лет. Он являлся одним из современных композиторов Казахстана, получивших профессиональное музыкальное образование по нескольким направлениям: мировая классическая музыка, фольклорная этнография, эстрадная музыка.