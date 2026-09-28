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Происшествия

В полиции Алматы прокомментировали пост о ДТП с сыном зампрокурора

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 14:52 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях появилась информация, что якобы сын заместителя прокурора одного из регионов Казахстана устроил дорожно-транспортное происшествие в Алматы. Ее прокомментировали в пресс-службе городского департамента полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Так, пост опубликовали в Threads в паблике abv_novosti. По словам автора, жесткое ДТП произошло на Восточной объездной автомобильной дороге (ВОАД). Автор утверждает, что виновником аварии якобы стал сын зампрокурора области Жетысу. Также в посте утверждается, что мужчина разогнался и протаранил четыре автомобиля, в результате чего "трое человек в больнице, авто одной из жертв в хлам".

Как заявили в полиции южной столицы, факт дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 11 сентября 2026 года, зарегистрирован.

"В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки действиям участников будет дана правовая оценка. Все виновные лица, вне зависимости от их статуса, должностного и социального положения, понесут предусмотренную законом ответственность в рамках принципа "Закон и Порядок", – подчеркнули в пресс-службе ДП Алматы сегодня, 28 сентября.

25 сентября 2026 года стало известно, что сына акима Арыси амнистировали по делу о резонансном ДТП, в котором серьезно пострадал 21-летний студент из Павлодара. Авария произошла в мае на трассе Астана – Павлодар. Родные пострадавшего ранее просили взять расследование под особый контроль, опасаясь возможного влияния отца подозреваемого. Однако уголовное дело прекратили в связи с амнистией.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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