Казахстанскому певцу Димашу Кудайбергену в столице Мексики – Мехико – вручили необычную и очень почетную награду, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях публикуют кадры, как на Народного артиста Казахстана вешают чемпионский боксерский пояс.

В Instagram родителей артиста Каната и Светланы Айтбаевых рассказано об этом подробно.

"19 ноября в Мехико казахстанскому певцу Димашу Кудайбергену вручили почетный пояс (WBC Honorary Champion) Всемирного боксерского совета (WBC) – одной из самых авторитетных организаций в истории профессионального бокса. Этой награды артист был удостоен в знак признания его международных достижений и вклада в укрепление культурных связей между народами. Ранее этого пояса WBC удостаивались такие известные личности, как Нельсон Мандела, Турки Аль-Шейх и Геннадий Головкин. На сцене дворца спорта "Паласио-де-лос-Депортес" престижную награду Народному артисту Казахстана Димашу Кудайбергену вручили посол WBC Эктор Сулейман, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций WBC Хосе Антонио Арреола Сулейман, заместитель директора WBC Виктор Сильва, а также представитель и советник WBC Алихан Жарылгапов", – говорится в публикации.

Звание Почетного чемпиона WBC (Honorary Champion) не является спортивным титулом для действующих боксеров – его вручают за особые заслуги вне ринга.

Представители WBC поделились с редакцией DimashNews подробностями значения награды, врученной Димашу:

"Такие пояса мы вручаем очень редко. Димаш – особенный человек, он легенда музыки. Димаш добился мирового признания, и многие любят его за его музыку и ценности. Именно поэтому мы вручаем ему этот прекрасный пояс. Димаш понимает значение истории бокса. Думаю, он узнал об этом благодаря Геннадию Головкину. Головкин – замечательный человек, великий боец с очень сильным характером. За бойцом стоит человек, который хочет лучшего для других. Мне кажется, это многое говорит о людях Казахстана. У наших культур есть сходство. Люди хотят лучшего для своей страны и для других людей в мире. Думаю, поэтому Димаш и принимает эту награду. Это признание на мировом уровне, которое мы выражаем замечательному человеку и легенде музыкальной индустрии".

Идея вручить этот пояс принадлежала президенту Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейману. Он по состоянию здоровья он не смог приехать на мероприятие.

Поклонники Димаша буквально ликуют в комментариях от этого события:

Димаш победил Канелло и стал чемпионом мира.

Молодец, продвигает нашу национальную культуру на всех континентах.

Великая радость за Димаша.

Димаш заслуживает всех наград.

Он стал чемпионом.

Поздравляем!!! Какая честь, какая награда!!!!

Кроме того, 19 ноября в столице Мексики открыли фотовыставку "Димаш: от Великой казахской степи до сердца Мексики", посвященную творческому пути артиста и его вкладу в популяризацию казахской культуры. А в мексиканском Монтеррее появился мурал с изображением казахстанского Димаша Кудайбергена.