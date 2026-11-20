"Победил Канело и стал чемпионом": почетный боксерский пояс вручили Димашу Кудайбергену в Мексике
В соцсетях публикуют кадры, как на Народного артиста Казахстана вешают чемпионский боксерский пояс.
В Instagram родителей артиста Каната и Светланы Айтбаевых рассказано об этом подробно.
"19 ноября в Мехико казахстанскому певцу Димашу Кудайбергену вручили почетный пояс (WBC Honorary Champion) Всемирного боксерского совета (WBC) – одной из самых авторитетных организаций в истории профессионального бокса. Этой награды артист был удостоен в знак признания его международных достижений и вклада в укрепление культурных связей между народами. Ранее этого пояса WBC удостаивались такие известные личности, как Нельсон Мандела, Турки Аль-Шейх и Геннадий Головкин. На сцене дворца спорта "Паласио-де-лос-Депортес" престижную награду Народному артисту Казахстана Димашу Кудайбергену вручили посол WBC Эктор Сулейман, руководитель отдела маркетинга и коммуникаций WBC Хосе Антонио Арреола Сулейман, заместитель директора WBC Виктор Сильва, а также представитель и советник WBC Алихан Жарылгапов", – говорится в публикации.
Звание Почетного чемпиона WBC (Honorary Champion) не является спортивным титулом для действующих боксеров – его вручают за особые заслуги вне ринга.
Представители WBC поделились с редакцией DimashNews подробностями значения награды, врученной Димашу:
"Такие пояса мы вручаем очень редко. Димаш – особенный человек, он легенда музыки. Димаш добился мирового признания, и многие любят его за его музыку и ценности. Именно поэтому мы вручаем ему этот прекрасный пояс. Димаш понимает значение истории бокса. Думаю, он узнал об этом благодаря Геннадию Головкину. Головкин – замечательный человек, великий боец с очень сильным характером. За бойцом стоит человек, который хочет лучшего для других. Мне кажется, это многое говорит о людях Казахстана. У наших культур есть сходство. Люди хотят лучшего для своей страны и для других людей в мире. Думаю, поэтому Димаш и принимает эту награду. Это признание на мировом уровне, которое мы выражаем замечательному человеку и легенде музыкальной индустрии".
Идея вручить этот пояс принадлежала президенту Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейману. Он по состоянию здоровья он не смог приехать на мероприятие.
Поклонники Димаша буквально ликуют в комментариях от этого события:
- Димаш победил Канелло и стал чемпионом мира.
- Молодец, продвигает нашу национальную культуру на всех континентах.
- Великая радость за Димаша.
- Димаш заслуживает всех наград.
- Он стал чемпионом.
- Поздравляем!!! Какая честь, какая награда!!!!
Кроме того, 19 ноября в столице Мексики открыли фотовыставку "Димаш: от Великой казахской степи до сердца Мексики", посвященную творческому пути артиста и его вкладу в популяризацию казахской культуры. А в мексиканском Монтеррее появился мурал с изображением казахстанского Димаша Кудайбергена.