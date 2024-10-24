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Необычный шоу-концерт со "стереозвуком" пройдет в столице

Необычный шоу-концерт со &quot;стереозвуком&quot; пройдет в столице, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 15:58 Фото: Астана Опера
Масштабный "Симфонический концерт" всемирно известного скрипача-виртуоза, посла доброй воли Казахстана Марата Бисенгалиева пройдет 30 октября на сцене "Астана Опера". Встречу с прославленным музыкантом в столице ждут все поклонники его творчества.

Дирижером концерта выступит сам Марат Бисенгалиев, который также исполнит соло скрипки. Вечер объединит творческие силы солистов, мультиинструменталистов, хора и симфонического оркестра "Астана Опера". На сцене прозвучат произведения в исполнении саксофониста Арухата Мусаипова, к нему присоединятся коллеги – талантливые мультиинструменталисты Серик Нурмолдаев, Анар Касымова, Абзал Арыкбаев и Аскар Солтангазин. В концерте также принимает участие юная вокалистка Анна Юденич. Ну а заслуженный деятель Казахстана Беимбет Демеуов будет работать с хором театра. Артисты продемонстрирует разнообразие казахских народных инструментов, гармонично сочетающихся с современными аранжировками и звучанием симфонического оркестра.

Каждое сочинение программы отражает определенный аспект культуры и жизни нашего народа. Среди них – "Дала", "Желсіз түнде жарық ай", "Айттым сәлем, Қаламқас", "Карлыгаш", "Дударай" и другие. Ожидается, что автор и художественный руководитель проекта, солист и дирижер Марат Бисенгалиев представит в этом концерте свой взгляд на традиционную казахскую музыку через призму современности, сделав ее актуальной, но верной своим корням.

Важно отметить, что Марат Бисенгалиев – мировая звезда, самый известный казахстанский скрипач. Его музыкальная карьера охватывает десятилетия успешных выступлений на мировых сценах, сотрудничество с выдающимися музыкантами и оркестрами, а также активную работу в создании новых проектов, которые популяризируют казахскую музыку на международной арене. М. Бисенгалиев известен своими смелыми интерпретациями и инновационными подходами к классическому и национальному репертуару. Его проекты, такие как, например, "Ұлы дала әуені", демонстрируют мастерство в сочетании национальных мотивов с современными симфоническими традициями.

Начало концерта в 19:00.

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