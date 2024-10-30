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Фанаты утомили Анджелину Джоли в Лос-Анджелесе

Фанаты, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 04:44 Фото: Х/LarbiBenzi72618
Толпа восторженных поклонников и фотографов ошеломила актрису по пути на показ своего нового фильма, сообщает Zakon.kz.

49-летняя актриса, чья последняя роль уже вызвала ажиотаж в преддверии сезона кинопремий, с трудом пробиралась сквозь толпу 28 октября у входа в театр Гильдии сценаристов в Беверли-Хиллз в окружении охраны.

"Пожалуйста, остановитесь… Я не могу. Я вернусь позже, я не могу…", – умоляла она жаждущих автографов фанатов.

Один из фанатов крикнул ей, что ждал ее все это время.

"Я знаю. Если вы отступите, я подпишу", – ответила ошеломленная Джоли.

Неудержимые фанаты и папарацци продолжали осаждать звезду, а ее охрана призывала толпу отступить, пока она подписывала фотографии.

"Если я уже подписала, пожалуйста, отойдите. Я заканчиваю", – продолжала умолять фанатов Джоли.

Фильм "Мария", в котором Анджелина играет легендарную оперную певицу Марию Каллас в период ее заката в Париже в 1970-х годах, снял режиссер фильма "Джеки" Пабло Ларраин.

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