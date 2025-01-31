Юра Борисов высказался о встрече с Анджелиной Джоли на "Золотом глобусе"

В Сети бурно обсуждают момент встречи Анджелины Джоли и Юры Борисова на "Золотом глобусе". Американская актриса, игнорируя всех на своем пути, подошла поздороваться за руку с российским актером, сообщает Zakon.kz.

На видео отчетливо прослеживался неподдельный интерес Анджелины к Юре.

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В процессе общения оба улыбались друг другу. Как выяснилось, ничего необычного в той встрече не было. Как рассказал Борисов ведущим радио Energy, Анджелина – его давняя знакомая.

"Мы с ней очень давно знакомы. Уже где-то лет 15. Это просто моя... моя... моя... Даже не знаю, что еще бы вам сказать... Моя давняя знакомая. Просто мы не могли не поздороваться, потому что мы так долго друг друга не видели, целый месяц, пришлось вот растолкаться и поздороваться. Да не знаю я, что вам рассказать, нет ничего на самом деле особенного в этой истории", – скромно ответил номинант на "Оскар".

О своем внезапном мировом признании и растущей с каждым днем популярности Борисов тоже высказался максимально сдержанно, отрицая личные заслуги.

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