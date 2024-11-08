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Рэперша Инстасамка стала новой солисткой группы "Ленинград"

Рэперша Инстасамка стала новой солисткой группы &quot;Ленинград&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2024 04:22 Фото: vk/INSTASAMKA, vk/Ленинград
8 ноября на стриминговых площадках появился альбом "Бумеры и зумеры", который записали Сергей Шнуров с Инстасамкой. Фронтмен группы "Лениград" подтвердил информацию о тесном сотрудничестве с рэпершей, сообщает Zakon.kz.

Пока новый альбом активно обсуждают в социальных сетях, Сергей Шнуров и Инстасамка готовятся выступать на корпоративах.

Но главный вопрос подвис в воздухе. Действительно ли Инстасамка, спевшая знаменитый хит "За деньги –да" стала новой солисткой "Ленинграда", сметив Флориду и Зою. Сергей Шнуров дал ответ.

"В определенных обстоятельствах любая женщина может стать и часто становится солисткой "Ленинграда". Пусть ненадолго, но точно от души. Пока мы ограничились совместным альбомом", – объяснил Шнуров.

Он также добавил, что песню "За деньги нет" он написал еще весной – именно тогда пришла мысль поработать с Дарьей Зотеевой (настоящее имя Инстасамки).

"Даша – артист яркий, экспериментальный и смелый, так мне казалось еще до знакомства, после встречи все мои ожидания оправдались", – заявил Шнуров.

В отличие от многих других людей, которые не слишком высокого мнения о творчестве Инстасамки, фронтмен "Ленинграда" считает ее интересным и самобытным человеком.

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