Новый альбом Шнурова и Инстасамки вызвал бурные эмоции в Сети

После длительного творческого затишья 51-летний российский музыкант Сергей Шнуров решил удивить свою публику. Для этого он пошел на неожиданный шаг и записал альбом с эпатажной исполнительницей Инстасамкой, сообщает Zakon.kz.

В новый альбом группы "Ленинград" с новой солисткой под названием "Зумеры и бумеры" вошло шесть треков: "Хорошо", "За деньги нет", "Имба", "Ай лав ю", "Русские, вперед!" и "Рок".

Коллаборацию знаменитостей оценили слушатели. Их оценки оказались весьма безрадужными.

Серега, может тебя в заложниках держат? Маякни как-нибудь.

Если бы мне предложили деньги за прослушивание данного хита, я бы сказала: "Такое и за деньги нет".

Я даже за деньги такую муть слушать с ней не буду.

Это уже не "Ленинград".

Коллаба в погоне за новыми поклонниками. Не уверен, что они появятся, зато уверен, что старые отвернутся, даже те, кто еще не отвернулся.

Это худшее, что могло произойти с "Ленинградом".

Господи, какой же ад.

Это же как скатиться надо было.

Впрочем, есть и довольные поклонники.

Какой кайф. Зашло.

Я очень ждала этого альбома. Очень круто.

Жги, Шнурыч.

Не пойму, что за хейт. Припев – огнище!

Шикарно получилось.

Группа "Ленинград" была сформирована в 1997 году, ее состав много раз менялся. Шнуров несколько раз распускал группу, а в 2021 году запустил новый проект – "Зоя". Он просуществовал два года.

В сентябре 2024 года четвертая жена Ольга Шнурова подала на развод после шести лет брака.

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28 октября 2024 года группа "Ленинград" заявила, что 24-летняя рэп-исполнительница Instasamka (Дарья Зотеева) станет новой солисткой.