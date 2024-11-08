Новый альбом Шнурова и Инстасамки вызвал бурные эмоции в Сети
В новый альбом группы "Ленинград" с новой солисткой под названием "Зумеры и бумеры" вошло шесть треков: "Хорошо", "За деньги нет", "Имба", "Ай лав ю", "Русские, вперед!" и "Рок".
Коллаборацию знаменитостей оценили слушатели. Их оценки оказались весьма безрадужными.
- Серега, может тебя в заложниках держат? Маякни как-нибудь.
- Если бы мне предложили деньги за прослушивание данного хита, я бы сказала: "Такое и за деньги нет".
- Я даже за деньги такую муть слушать с ней не буду.
- Это уже не "Ленинград".
- Коллаба в погоне за новыми поклонниками. Не уверен, что они появятся, зато уверен, что старые отвернутся, даже те, кто еще не отвернулся.
- Это худшее, что могло произойти с "Ленинградом".
- Господи, какой же ад.
- Это же как скатиться надо было.
Впрочем, есть и довольные поклонники.
- Какой кайф. Зашло.
- Я очень ждала этого альбома. Очень круто.
- Жги, Шнурыч.
- Не пойму, что за хейт. Припев – огнище!
- Шикарно получилось.
Группа "Ленинград" была сформирована в 1997 году, ее состав много раз менялся. Шнуров несколько раз распускал группу, а в 2021 году запустил новый проект – "Зоя". Он просуществовал два года.
В сентябре 2024 года четвертая жена Ольга Шнурова подала на развод после шести лет брака.
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