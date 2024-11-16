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Умерла звезда фильма "Бриллиантовая рука" Светлана Светличная

Умерла звезда фильма Бриллиантовая рука Светлана Светличная, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2024 14:59 Фото: flickr/Robert Seneko
В возрасте 84 лет после тяжелой болезни умерла звезда советского кинематографа Светлана Светличная, сообщает Zakon.kz.

О кончине актрисы сообщила кинокритик Сусанна Альперина. Последние несколько месяцев актриса находилась в больнице – медики диагностировали у нее болезни почек и легких, Светличной проводили интенсивную терапию.

В августе 2024 года актрису признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Отмечалось, что она лично дала на это согласие.

"Светланы Светличной не стало. Написал мне Слава Шмыров. Первая красавица СССР. Фраза "Не виноватая я! Он сам пришел!" преследовала ее по жизни. Сейчас бы сказали, что стала мемом...", – написала в своем Telegram-канале Сусанна Альперина.

Похороны актрисы пройдут в Москве на Троекуровском кладбище, дата прощания будет определена позднее.

Самые яркие роли Светличная сыграла в фильмах "Бриллиантовая рука", "Стряпуха", "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя".

Ранее сообщалось, что на 82-м году жизни скончался казахстанский общественный деятель, культуролог, заслуженный деятель Казахстана Мурат Ауэзов.

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