Бритни Спирс рассказала фанатам об ужасных последствиях своих танцев
Фото: wikimedia
Певица Бритни Спирс в очередной раз шокировала поклонников достаточно откровенными фото. В этот раз она показала снимки окровавленных ступней после танцевальных тренировок, сообщает Zakon.kz.
На своей странице звезда рассказала, какой ценой ей достаются танцевальные номера и опубликовала фото ног после занятия на пуантах.
"Ничего не могу с собой поделать. Приходится выражать себя, чтобы двигаться и чувствовать. Мои ноги истекали кровью четыре раза!" – написала певица.
По ее словам, ноги пострадали потому, что танцы проходили не на мраморном полу дома, а там, где бетон.
Ранее американскую поп-звезду Бритни Спирс заподозрили в скорой свадьбе с бойфрендом Полом Ричардом Солизом. Друзья артистки рассказали, что она готова выйти замуж. Однако их смущает не только криминальное прошлое Солинза, но и то, что Бритни, по их мнению, легко поддается влиянию.
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