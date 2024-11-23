Бритни Спирс рассказала фанатам об ужасных последствиях своих танцев

Певица Бритни Спирс в очередной раз шокировала поклонников достаточно откровенными фото. В этот раз она показала снимки окровавленных ступней после танцевальных тренировок, сообщает Zakon.kz.

На своей странице звезда рассказала, какой ценой ей достаются танцевальные номера и опубликовала фото ног после занятия на пуантах.

"Ничего не могу с собой поделать. Приходится выражать себя, чтобы двигаться и чувствовать. Мои ноги истекали кровью четыре раза!" – написала певица.

По ее словам, ноги пострадали потому, что танцы проходили не на мраморном полу дома, а там, где бетон.

Ранее американскую поп-звезду Бритни Спирс заподозрили в скорой свадьбе с бойфрендом Полом Ричардом Солизом. Друзья артистки рассказали, что она готова выйти замуж. Однако их смущает не только криминальное прошлое Солинза, но и то, что Бритни, по их мнению, легко поддается влиянию.