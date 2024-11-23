Вышли финальные серии "Аркейн"
Фото: Instagram/arcaneshow
23 ноября на Netflix вышли финальные серии самого дорогого мультсериала в истории, сообщает Zakon.kz.
По словам шоураннеров, вторая часть станет финальной, а третьего сезона не будет. На производство и продвижение сериала ушло около 250 млн долларов.
На данный момент, у "Аркейн" 100% рейтинга на агрегаторе оценок Rotten Tomatoes.
Стоимость акций Netflix достигла рекордного уровня. Причина – верная стратегия относительно сетки вещания.
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