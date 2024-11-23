Вышли финальные серии "Аркейн"

23 ноября на Netflix вышли финальные серии самого дорогого мультсериала в истории, сообщает Zakon.kz.

По словам шоураннеров, вторая часть станет финальной, а третьего сезона не будет. На производство и продвижение сериала ушло около 250 млн долларов.

На данный момент, у "Аркейн" 100% рейтинга на агрегаторе оценок Rotten Tomatoes.

Стоимость акций Netflix достигла рекордного уровня. Причина – верная стратегия относительно сетки вещания.