Выпустили трейлер последнего сезона "Аркейн"
Фото: Х/arcaneshow
Netflix показал новый трейлер второго и финального сезона популярного мультсериала, сообщает Zakon.kz.
Мультсериал в жанре приключенческого фэнтези по вселенной игры League of Legends снова разобьют на три части. Первая выйдет 9 ноября, вторая – 16 ноября, а третья – 23 ноября.
Сериал "Дюна: Пророчество" также получил трейлер и дату релиза.
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