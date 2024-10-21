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Выпустили трейлер последнего сезона "Аркейн"

Мультфильм, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 08:33 Фото: Х/arcaneshow
Netflix показал новый трейлер второго и финального сезона популярного мультсериала, сообщает Zakon.kz.

Мультсериал в жанре приключенческого фэнтези по вселенной игры League of Legends снова разобьют на три части. Первая выйдет 9 ноября, вторая – 16 ноября, а третья – 23 ноября.

Сериал "Дюна: Пророчество" также получил трейлер и дату релиза.

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