Выпустили трейлер последнего сезона "Аркейн"

Netflix показал новый трейлер второго и финального сезона популярного мультсериала, сообщает Zakon.kz.

Мультсериал в жанре приключенческого фэнтези по вселенной игры League of Legends снова разобьют на три части. Первая выйдет 9 ноября, вторая – 16 ноября, а третья – 23 ноября.

Сериал "Дюна: Пророчество" также получил трейлер и дату релиза.