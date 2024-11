Работу Бэнкси "Хорошо висящий любовник" продадут вместе со зданием

Как пишет The Guardian, агентство недвижимости Hollis Morgan собирается продать здание вместе с работой Бэнкси с новой 250-летней арендой на аукционе в следующем году.

Пятиэтажное здание в георгианском стиле расположено недалеко от Парк-стрит, рядом с Бристольским собором и университетом. В подвале работает ночной клуб, но агент по недвижимости говорит, что есть потенциал для переоборудования в студенческие квартиры или апартаменты.

Bristol estate agent Hollis Morgan will be getting a reputation as an art dealer. Just days after selling a building with an early Banksy mural on it, the firm is selling another property – with Banksy's best-known Bristol mural as a prominent feature.https://t.co/KQiozlnRpj