Работу Бэнкси "Хорошо висящий любовник" продадут вместе со зданием

Одну из самых известных работ Бэнкси продадут на аукционе вместе со зданием в Бристоле, на котором она была создана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, агентство недвижимости Hollis Morgan собирается продать здание вместе с работой Бэнкси с новой 250-летней арендой на аукционе в следующем году.

Пятиэтажное здание в георгианском стиле расположено недалеко от Парк-стрит, рядом с Бристольским собором и университетом. В подвале работает ночной клуб, но агент по недвижимости говорит, что есть потенциал для переоборудования в студенческие квартиры или апартаменты.

Bristol estate agent Hollis Morgan will be getting a reputation as an art dealer. Just days after selling a building with an early Banksy mural on it, the firm is selling another property – with Banksy's best-known Bristol mural as a prominent feature.https://t.co/KQiozlnRpj — BusinessBiscuit (@BusinessBiscuit) November 27, 2024

Произведение, известное как "Хорошо висящий любовник", содержит изображение мужчины, свисающего с оконного карниза, пока его ищет ревнивый муж, а женщина стоит в стороне. Работа появилась в 2006 году на стене клиники сексуального здоровья, хотя, как говорят, уличный художник не знал, что это за здание.

Аукцион состоится 12 февраля. Стартовая цена лота – 700 тыс. фунтов стерлингов. Новый владелец должен будет принять условие о том, что картину не удалят со стены.

А 20 ноября приклеенный скотчем к стене банан продали на аукционе за 6 млн долларов.