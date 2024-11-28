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Работу Бэнкси "Хорошо висящий любовник" продадут вместе со зданием

Бэнкси, фото - Новости Zakon.kz от 28.11.2024 05:37 Фото: wikipedia
Одну из самых известных работ Бэнкси продадут на аукционе вместе со зданием в Бристоле, на котором она была создана, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, агентство недвижимости Hollis Morgan собирается продать здание вместе с работой Бэнкси с новой 250-летней арендой на аукционе в следующем году.

Пятиэтажное здание в георгианском стиле расположено недалеко от Парк-стрит, рядом с Бристольским собором и университетом. В подвале работает ночной клуб, но агент по недвижимости говорит, что есть потенциал для переоборудования в студенческие квартиры или апартаменты.

Произведение, известное как "Хорошо висящий любовник", содержит изображение мужчины, свисающего с оконного карниза, пока его ищет ревнивый муж, а женщина стоит в стороне. Работа появилась в 2006 году на стене клиники сексуального здоровья, хотя, как говорят, уличный художник не знал, что это за здание.

Аукцион состоится 12 февраля. Стартовая цена лота – 700 тыс. фунтов стерлингов. Новый владелец должен будет принять условие о том, что картину не удалят со стены.

А 20 ноября приклеенный скотчем к стене банан продали на аукционе за 6 млн долларов.

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