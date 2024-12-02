Меч из "Гарри Поттера" запретили продавать в Японии
После того как местная полиция посчитала аксессуар из мира "Гарри Поттера" настоящим оружием, представительство киностудии оповестило всех об отзыве товара на своем сайте.
Копия знакового для "Хогвартса" клинка продавалась в сувернирном магазине тематического музея, где были выставлены декорации, костюмы и реквизит из серии фильмов. Приобрести памятную вещь можно было за 30 тыс. иен. Это чуть больше 100 тыс. тенге.
Фото: wbstudiotour.jp
Длина реплики меча основателя Гриффиндора составляла 86 см, он был выполнен из нержавеющей стали и не имеет острых лезвий. Тем не менее столичную полицию это не убедило и она потребовала убрать его с полок.
1 декабря в Париже провели массовое соревнование по мотивам сериала "Игра в кальмара".