У американского рэпера Эминема умерла мать

У американского рэпера Эминема умерла мама, Дебби Нельсон. Известно, что она боролась с онкологическим заболеванием. На момент смерти ей было 69 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации tmz_tv, Дебора была вечной героиней текстов рэпера – будущую звезду она родила в 17 лет, и дальнейшие их взаимоотношения были далеки от теплых.

В своих треках Эминем обвинял мать в жестокости, алкоголизме и наркомании.

Известно, что Дебора Нельсона скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Мать известного рэпера страдала от рака легких, о страшном диагнозе она узнала в сентябре. Врачи сразу предупредили, что у Деборы четвертая неизлечимая стадия и ей осталось немного. Последние месяцы женщина проходила лечение в онкологическом центре. Уточняется, что она умерла в минувший понедельник, 2 декабря, вечером в городе Сент-Джозефе.

Что касается отношений рэпера с матерью, сама Дебби заявляла, что сын преувеличивает их семейную трагедию, чтобы его альбомы лучше продавались. Однажды она даже подала на него в суд, который выиграла.

Музыкант много лет избегал мать, но в 2014-м пошел с ней на примирение.

"Моей маме, вероятно, досталось больше всех, но мы же упрямы. Может, я зашел слишком далеко? Но несмотря на все я не ненавижу тебя, мама. Ты все еще прекрасна для меня, потому что ты – моя мама", – читал Эминем в своем треке Headlights.

Поклонники знаменитого рэпера по-разному восприняли эту новость. Большинство из них сошлись на мнении, что независимо от отношений, утрата рэпера все равно тяжела.

Недавно семью знаменитости посетила более радостная новость. В мае 51-летний американский рэпер Эминем выдал свою обожаемую дочь Хейли замуж. Как оказалось, она впервые станет мамой.

