Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Американский рэпер Эминем сообщил, что скоро станет дедушкой

Американский рэпер Эминем сообщил, что скоро станет дедушкой, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 05:20 Фото: Instagram/eminem
В мае 51-летний американский рэпер Эминем выдал свою обожаемую дочь Хейли замуж. Теперь рэпер поделился другой радостью, как оказалось, Хейли впервые станет мамой, сообщает Zakon.kz.

3 октября 2024 года вышел клип артиста на песню Temporary, где он показал архивные кадры с наследницей. Также в ролике есть и моменты из настоящего: как Хейли выходит замуж, а также объявляет папе о том, что беременна.

Американский рэпер Эминем сообщил, что скоро станет дедушкой, фото - Новости Zakon.kz от 04.10.2024 05:20

Фото: клип Эминема на песню Temporary

Девушка передает родителю футболку с надписью "дедушка" на спине и вручает ему снимок УЗИ. Ошеломленный музыкант не может поверить глазам и, открыв рот, смотрит в камеру.

Фанаты прослезились, посмотрев клип:

  • "То, что Эминем стал дедушкой, – самая прекрасная новость, которую я слышал сегодня. Ему просто нужно было заставить меня плакать…";
  • "Большое вам спасибо, что поделились этим с нами, мы знаем, насколько вы скрытны. Это для меня большая честь";
  • "Музыканты, пишущие трибьют-песни для своих детей – одна из самых чистых вещей на земле".

Ранее Сергей Лазарев рассказал о новом увлечении дочки.

Читайте также

Блогер Лерчек и ее экс-муж снова оказались под следствием
Блогер Лерчек и ее экс-супруг снова оказались под следствием
Элтон Джон рассказал об утраченных органах
Элтон Джон откровенно рассказал об утраченных органах
Аксинья Титова
США 2024 год Хорошие новости Эминем Беременность Рэп-музыка Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Тенге, деньги, Казахстан
В Казахстане изменились правила осуществления безналичных платежей
Безопасность казахстанцев в Израиле: советы и экстренные контакты
Посольство в Израиле обратилось к казахстанцам
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов
В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения
Жена Петросяна улетела из России
Жена Евгения Петросяна улетела из России
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: