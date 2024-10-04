Американский рэпер Эминем сообщил, что скоро станет дедушкой

В мае 51-летний американский рэпер Эминем выдал свою обожаемую дочь Хейли замуж. Теперь рэпер поделился другой радостью, как оказалось, Хейли впервые станет мамой, сообщает Zakon.kz.

3 октября 2024 года вышел клип артиста на песню Temporary, где он показал архивные кадры с наследницей. Также в ролике есть и моменты из настоящего: как Хейли выходит замуж, а также объявляет папе о том, что беременна.

Фото: клип Эминема на песню Temporary

Девушка передает родителю футболку с надписью "дедушка" на спине и вручает ему снимок УЗИ. Ошеломленный музыкант не может поверить глазам и, открыв рот, смотрит в камеру.

Фанаты прослезились, посмотрев клип:

"То, что Эминем стал дедушкой, – самая прекрасная новость, которую я слышал сегодня. Ему просто нужно было заставить меня плакать…";

"Большое вам спасибо, что поделились этим с нами, мы знаем, насколько вы скрытны. Это для меня большая честь";

"Музыканты, пишущие трибьют-песни для своих детей – одна из самых чистых вещей на земле".

Ранее Сергей Лазарев рассказал о новом увлечении дочки.

