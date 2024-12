Неизданные треки Майкла Джексона нашли на складе в США

Находку обнаружил 56-летний бывший дорожный патрульный и "охотник за сокровищами" Грегг Масгроув. Один из его коллег приобрел склад в долине Сан-Фернандо в Калифорнии, который когда‑то принадлежал музыкальному продюсеру и певцу Брайану Лорену. Там и обнаружились 12 записей, над которыми Джексон работал примерно с 1989 по 1991 год, до релиза альбома "Dangerous". Об этом передает The Hollywood Reporter.

Однако опубликовать неизданные треки вряд ли получится. Компания Estate of Michael Jackson отказалась покупать записи по неизвестной причине и не стала претендовать на право собственности. Наследники поп-звезды также предупредили, что Масгроув и любой другой, кто получит эти записи в будущем, не владеют авторскими правами.

Unreleased @MichaelJackson Tracks Discovered in Abandoned Storage Unit (Exclusive)

Former California highway patrol officer Gregg Musgrove approached the Jackson Estate earlier this year with tapes he discovered. While the estate confirmed they do not claim ownership of the… pic.twitter.com/p48pG7lO60