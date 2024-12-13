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Культура и шоу-бизнес

Неизданные треки Майкла Джексона нашли на складе в США

Кассеты, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 04:54 Фото: Х/BFMTV
На заброшенном складе в Калифорнии нашлись кассеты с неизданными треками Майкла Джексона, сообщает Zakon.kz.

Находку обнаружил 56-летний бывший дорожный патрульный и "охотник за сокровищами" Грегг Масгроув. Один из его коллег приобрел склад в долине Сан-Фернандо в Калифорнии, который когда‑то принадлежал музыкальному продюсеру и певцу Брайану Лорену. Там и обнаружились 12 записей, над которыми Джексон работал примерно с 1989 по 1991 год, до релиза альбома "Dangerous". Об этом передает The Hollywood Reporter.

Однако опубликовать неизданные треки вряд ли получится. Компания Estate of Michael Jackson отказалась покупать записи по неизвестной причине и не стала претендовать на право собственности. Наследники поп-звезды также предупредили, что Масгроув и любой другой, кто получит эти записи в будущем, не владеют авторскими правами.

В этих условиях Масгроув и его адвокат считают, что кассеты можно продать за семизначную сумму. Они собираются выставить их на продажу в четырех крупных аукционных домах.

Возможно, одна из многочисленных энтузиасток памятных вещей знаменитостей Леди Гага сможет пополнить свою частную коллекцию", – предположили в издании.

Оказалось, что она уже приобрела 55 вещей из коллекции Джексона.

Большое количество известных людей мирового шоу-бизнеса стали номинантами премии "Золотой глобус – 2025". Церемония вручения наград победителям пройдет 6 января.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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