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Культура и шоу-бизнес

Снуп Догг и Люк Бессон поработают над новым боевиком

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2024 19:29 Фото: X/XpressCinema
Музыкант появится в главной роли в новом сайфай-фильме режиссера и выступит продюсером картины, сообщает Zakon.kz.

Картина получила название "The Last Man" и может быть вдохновлена песней рэпера "Last Man Standing" 2009 года. При этом ее сюжет в чем‑то напоминает "Планету обезьян" и происходит в мире после апокалипсиса.

Новостью кинокомпания и музыкант поделились 12 декабря на своих страницах в Instagram.

Для музыканта и режиссера это вторая совместная работа. Ранее Догг участвовал в озвучке "Артура и минипутов" почти 20 лет назад. Своими ожиданиями режиссер поделился с изданием Variety.

"Я был большим поклонником музыки Снуп Догга еще со времен альбома "Who Am I". Мы познакомились 20 лет назад и хотели посотрудничать. Нам просто нужен был подходящий проект, который вдохновил бы нас обоих – и вот он, со Снупом в главной роли. Не могу дождаться начала работы!" – подчеркнул Бессон.

6 января станут известны победители главной премии мирового шоу-бизнеса "Золотой глобус – 2025". А к концу этого года для киноманов вышел трейлер аниме "Ночь живых кошаков" и музыкальная пародия на фильм "Гладиатор-2".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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