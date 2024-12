Снуп Догг и Люк Бессон поработают над новым боевиком

Музыкант появится в главной роли в новом сайфай-фильме режиссера и выступит продюсером картины, сообщает Zakon.kz.

Картина получила название "The Last Man" и может быть вдохновлена песней рэпера "Last Man Standing" 2009 года. При этом ее сюжет в чем‑то напоминает "Планету обезьян" и происходит в мире после апокалипсиса.

Новостью кинокомпания и музыкант поделились 12 декабря на своих страницах в Instagram.

Для музыканта и режиссера это вторая совместная работа. Ранее Догг участвовал в озвучке "Артура и минипутов" почти 20 лет назад. Своими ожиданиями режиссер поделился с изданием Variety.

"Я был большим поклонником музыки Снуп Догга еще со времен альбома "Who Am I". Мы познакомились 20 лет назад и хотели посотрудничать. Нам просто нужен был подходящий проект, который вдохновил бы нас обоих – и вот он, со Снупом в главной роли. Не могу дождаться начала работы!" – подчеркнул Бессон.

