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Культура и шоу-бизнес

Вышла музыкальная пародия на фильм "Гладиатор-2"

Гладиатор-2, фото - Новости Zakon.kz от 10.12.2024 04:10 Фото: Х/nbcsnl
8 декабря "SNL" показал музыкальную пародию на известный фильм 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Особенностью музыкальной пародии стало то, что в съемках принял участие актер Пол Мескаль, став звездным гостем шоу "Saturday Night Live". Актер вернулся к своей роли Луция, но в необычном ключе. Мескаль блеснул вокальными навыками, когда вышел пародийный трейлер музыкальной версии исторического боевика.

В четырехминутном видео персонаж Макринуса пиарит Рим, мечтающий о славе Луций убивает соперников на арене, а император зачитывает рэп. В конце главный герой улетает из Колизея на метле из "Гарри Поттера".

"Гладиатор-2" вышел одновременно с мюзиклом "Злая", поэтому им пророчили эффект "Барбингеймера". Он получил название "Зладиатор", но не смог сравниться с прошлогодним блокбастерным миксом, в котором "Барби" и "Оппенгеймер" собрали огромные кассы.

По мотивам клипа Тейлор Свифт ко Дню влюбленных выйдет фильм "Ущелье" о работе и романтичных отношениях элитных снайперов.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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