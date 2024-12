Браслетом в лицо: известная певица чуть не травмировалась на сцене

Инцидент случился в рамках масштабного гастрольного тура певицы. На концерте в Аризоне Билли исполняла свои треки, сидя на краю сцены. В какой-то момент ей в лицо бросили браслет. Не ожидавшая подвоха певица не успела увернуться и удар украшением пришелся прямо по лицу.

Но даже в такой ситуации она поступила, как настоящий профессионал, и проявила уверенность в себе. Раздосадованная такой выходкой фаната Билли все же продолжила петь.

People need to stop throwing shit at artists on stage, someone chucked a bracelet at Billie in AZ and hit her hard across the face like what the actual fuck is wrong with yall mfs, where’s the fucking concert etiquette, yall piss me off so much pic.twitter.com/dVk6JemttY