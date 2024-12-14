Теннисистка с травмой глаза стала похожа на персонажа из "Убить Билла"

13 декабря финалистка Уимблдона-2014 и бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар получила травму глаза перед турниром по пиклболу в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

В августе Эжени получила уайлд-кард на домашний "тысячник" в Торонто, но вылетела в первом круге квалификации. В мае дошла до четвертьфинала на турнире категории W-75 в Зефирхилсе. Неудивительно, что с таким багажом за 2024 год канадка заняла 1003 место в рейтинге WTA. И все же Бушар до сих пор остается одной из самых популярных теннисисток мира с 2,3 млн подписчиков в одной из соцсетей.

Как утверждает сама 30-летняя спортсменка, приоритеты слегка поменялись. Она не завершила профессиональную карьеру, но практически не уделяет ей внимание и посвящает себя другому виду спорта. Это стремительно набирающий популярность пиклбол, который представляет собой смесь из:

тенниса;

пинг-понга;

бадминтона.

Во многом пикбол является выставочным видом спорта. На последней тренировке Эжени ушибла глаз.

Got hit in the eye with a pickleball during training today. It was a shank off my partner’s paddle straight into the eye 😵‍💫 Went to urgent care and have a scratched cornea. The things we do for this sport! 🥒 Will be healed in a matter of days 🫶🏼 pic.twitter.com/65FpPJtmb0 — Genie Bouchard (@geniebouchard) December 13, 2024

"Сегодня во время тренировки по пиклболу мне в глаз попал мяч. Он отскочил от ракетки моего партнера. Поехали в отделение скорой помощи – в итоге у меня повреждена роговица. Что только не приходится делать во имя спорта! Восстановлюсь через несколько дней", – поделилась спортсменка.

Эжени пришлось наложить повязку на глаз. Подписчики в комментариях в шутку сравнивают ее с персонажем знаменитого фильма Квентина Тарантино "Убить Билла" в исполнении Дэрил Ханны. Но скорейшее восстановление здоровья неизбежно, потому что 16 февраля Бушар в паре с Энди Роддиком сыграют против Андре Агасси и Штеффи Граф на турнире The Pickleball Slam 3 в Лас-Вегасе. На кону – один млн долларов.

А с 12 по 26 января пройдет дебютный в сезоне турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии.