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Все о теннисе

Теннисистка с травмой глаза стала похожа на персонажа из "Убить Билла"

Спорт, фото - Новости Zakon.kz от 14.12.2024 08:28 Фото: Х/geniebouchard
13 декабря финалистка Уимблдона-2014 и бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар получила травму глаза перед турниром по пиклболу в Лас-Вегасе, сообщает Zakon.kz.

В августе Эжени получила уайлд-кард на домашний "тысячник" в Торонто, но вылетела в первом круге квалификации. В мае дошла до четвертьфинала на турнире категории W-75 в Зефирхилсе. Неудивительно, что с таким багажом за 2024 год канадка заняла 1003 место в рейтинге WTA. И все же Бушар до сих пор остается одной из самых популярных теннисисток мира с 2,3 млн подписчиков в одной из соцсетей.

Как утверждает сама 30-летняя спортсменка, приоритеты слегка поменялись. Она не завершила профессиональную карьеру, но практически не уделяет ей внимание и посвящает себя другому виду спорта. Это стремительно набирающий популярность пиклбол, который представляет собой смесь из:

  • тенниса;
  • пинг-понга;
  • бадминтона.

Во многом пикбол является выставочным видом спорта. На последней тренировке Эжени ушибла глаз.

"Сегодня во время тренировки по пиклболу мне в глаз попал мяч. Он отскочил от ракетки моего партнера. Поехали в отделение скорой помощи – в итоге у меня повреждена роговица. Что только не приходится делать во имя спорта! Восстановлюсь через несколько дней", – поделилась спортсменка.

Эжени пришлось наложить повязку на глаз. Подписчики в комментариях в шутку сравнивают ее с персонажем знаменитого фильма Квентина Тарантино "Убить Билла" в исполнении Дэрил Ханны. Но скорейшее восстановление здоровья неизбежно, потому что 16 февраля Бушар в паре с Энди Роддиком сыграют против Андре Агасси и Штеффи Граф на турнире The Pickleball Slam 3 в Лас-Вегасе. На кону – один млн долларов.

А с 12 по 26 января пройдет дебютный в сезоне турнир "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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