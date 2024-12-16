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Культура и шоу-бизнес

Нешуточный скандал разгорелся между Волочковой и Андреевой

Нешуточный скандал разгорелся между Волочковой и Андреевой, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 22:46 Фото: Instagram/volochkova_art, Instagram/ekaterinaandreeva_official
Все началась с того, что российская телеведущая Екатерина Андреева накануне, 15 декабря, опубликовала в соцсетях фотографию из бани, сообщает Zakon.kz.

В комментариях к публикации ее сравнили с заслуженной артисткой России Анастасией Волочковой. Они отметили, что балерина часто выкладывает похожие снимки, однако подобное сравнение разозлило телеведущую.

"Она в последнее время явно не в форме. И, кажется, даже пьет. Я же в абсолютном ресурсе выложила фото из бани, где показала свою фигуру", – заявила Андреева.

На этот выпад отреагировала Волочкова. В беседе с Super она отметила, что не может судить телеведущую Екатерину Андрееву, так как не знакома с ней лично.

По мнению балерины, достойный и счастливый человек не станет опускаться до того, чтобы обижать и оскорблять других людей.

"Я могу словами Фаины Раневской сказать, что, во-первых, лучше быть предметом зависти, чем сострадания. Ну и, во-вторых, Раневская говорила: "Все, что говорят за моей спиной, слушает только моя задница". А моя попочка красивее, чем лица многих недолюбленных теток, которые выражают то лицо, чем садятся на крыльцо", – подчеркнула танцовщица.

Вместе с тем Волочкова ответила на обвинения в алкоголизме. Она напомнила, что очень часто проводит спектакли и ежедневно занимается балетом по три часа.

"Человек с алкогольной зависимостью не может позволить себе поддерживать форму и заниматься профессионально своим творчеством. Я работаю на пуантах, это вопрос координации", – рассказала балерина.

Ранее Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму. 

Айсулу Омарова
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