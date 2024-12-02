Анастасия Волочкова показала 74-летнюю маму

Сегодня, 2 декабря 2024 года, в семье российской артистки балета Анастасии Волочковой праздник – ее мама Тамара Антонова отмечает 74-летие, сообщает Zakon.kz.

В связи с этим 48-летняя заслуженная артистка РФ опубликовала в Instagram несколько фотографий с именинницей.

"Сегодня день рождения моей мамочки, Тамары Владимировны. Я благодарна ей за жизнь, за все, за тот путь испытаний и противодействий, который мы прошли вместе стойко и с честью... Фото памятные в карусели. Мамуля начала праздновать в кругу наших друзей в Питере. Музыканта и создателя всех костюмов моих шоу и спектаклей Володи Козырева и его супруги Нади. Нашей дружбе 28 лет… Мам, люблю тебя всем сердцем. Все сказала в звонке. Вместе мы – сила!" – написала Анастасия Волочкова.

Также в Stories она раскрыла некоторые подробности снимков.

Фото: Instagram/volochkova_art

Вместе с тем Волочкова обратилась к подписчикам, которых попросила написать матери пару добрых слов, пообещав передать все поздравления. При этом артистка вновь отключила функцию комментирования для всех своих публикаций в Instagram.

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В начале сентября 2024 года стало известно, что у Анастасии Волочковой заболел отец. Из-за этого балерина спешно уехала в Санкт-Петербург. Позднее она разместила фото с родителем, на котором он сидит в инвалидном кресле. "Папа, живи! Пока ты жив, я чувствую себя ребенком", – написала она под постом.