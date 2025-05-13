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Культура и шоу-бизнес

Роберт Де Ниро получил почетную награду в Каннах и раскритиковал Трампа

Роберт Де Ниро, фото - Новости Zakon.kz от 14.05.2025 01:10 Фото: Instagram/robertdenirodaily
На открытии 78-го Каннского кинофестиваля 13 мая Роберт Де Ниро получил почетную "Золотую пальмовую ветвь", сообщает Zakon.kz.

Награду ему вручил Леонардо Ди Каприо – партнер по фильмам "Жизнь этого парня" и "Убийцы цветочной луны", пишет Variety. После теплого приветствия и поцелуя в щеку Де Ниро выступил с речью, назвав Канны "домом" для всех, кто любит кино.

Актер также резко высказался о политике президента США Дональда Трампа, осудив планы ввести 100-процентные пошлины на иностранные фильмы.

"Вы не можете назначить цену на творчество – но, видимо, можно ввести на него налог", – заявил Де Ниро, призвав к протестам против подобных инициатив.

Фестиваль продлится до 24 мая. В этом году в нем участвуют 382 кинотеатра в 90 департаментах Франции.

А ранее супруга Кайрата Нуртаса резко ответила своим хейтерам за "уят". 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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