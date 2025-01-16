Кэмерон Диас сразила поклонников на своей первой кинопремьере за 11 лет
Звезда "Ангелов Чарли" вернулась в киноиндустрию спустя 11 лет. Последний фильм "Энни" с ее участием вышел в 2014 году.
Тогда Диас решила поставить на паузу актерскую карьеру, чтобы сосредоточиться на своей семье. С мужем Бенджи Мэдденом звезда воспитывает двоих детей – дочь Рэддикс и сына Кардинала.
И уже в конце 2024 года главная героиня фильма "Маска" анонсировала свое возвращение.
Комедийный боевик "Снова в деле" рассказывает о семейной паре бывших спецагентов ЦРУ, которым приходится вернуться в шпионский мир и выполнить последнее задание, тогда как они годами скрывали от детей свое прошлое.
Примечательно, что Диас сыграла с Джейми Фоксом, с которым уже в 1999 году сотрудничала в картине "В любое воскресенье", а позже снималась в мюзикле "Энни".
Cameron Diaz and Jamie Foxx pose at the special screening of "Back in Action" at Zoo Palast in Berlin, Germany.— Getty Images Entertainment (@GettyVIP) January 16, 2025
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Поклонники, дождавшиеся возвращения актрисы, пишут слова восхищения и радости.
She’s back! Cameron Diaz walked her first red carpet in five years for her new Netflix movie with Jamie Foxx, Back in Action 😍— HELLO! Canada (@HelloCanada) January 16, 2025
📽️: Getty pic.twitter.com/FbYscyaPqI
- Вы вернулись. Лучшая новость за этот новый 2025 год, люблю вас.
- Кэмерон вернулась?! Это потрясающе!
- Когда-то эта женщина владела экранами, так рада ее возвращению!
- Не могу дождаться.
- Легенда.
Cameron Diaz has returned to the carpet for the Berlin premiere of #BackinAction. 🤩 pic.twitter.com/xzT0K9VZKq— E! News (@enews) January 15, 2025
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