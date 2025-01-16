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Культура и шоу-бизнес

Кэмерон Диас сразила поклонников на своей первой кинопремьере за 11 лет

Кэмерон Диас сразила поклонников на своей первой кинопремьере за 11 лет, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 14:57 Фото: Instagram/camerondiaz
52-летняя американская актриса Кэмерон Диас порадовала поклонников первым за пять лет выходом на красную дорожку. Это произошло на премьере комедийного боевика "Снова в деле" в Берлине, сообщает Zakon.kz.

Звезда "Ангелов Чарли" вернулась в киноиндустрию спустя 11 лет. Последний фильм "Энни" с ее участием вышел в 2014 году.

Тогда Диас решила поставить на паузу актерскую карьеру, чтобы сосредоточиться на своей семье. С мужем Бенджи Мэдденом звезда воспитывает двоих детей – дочь Рэддикс и сына Кардинала.

И уже в конце 2024 года главная героиня фильма "Маска" анонсировала свое возвращение.

Комедийный боевик "Снова в деле" рассказывает о семейной паре бывших спецагентов ЦРУ, которым приходится вернуться в шпионский мир и выполнить последнее задание, тогда как они годами скрывали от детей свое прошлое.

Примечательно, что Диас сыграла с Джейми Фоксом, с которым уже в 1999 году сотрудничала в картине "В любое воскресенье", а позже снималась в мюзикле "Энни".

Поклонники, дождавшиеся возвращения актрисы, пишут слова восхищения и радости.

  • Вы вернулись. Лучшая новость за этот новый 2025 год, люблю вас.
  • Кэмерон вернулась?! Это потрясающе!
  • Когда-то эта женщина владела экранами, так рада ее возвращению!
  • Не могу дождаться.
  • Легенда.

Ранее 40-летняя казахстанская эстрадная исполнительница Макпал Исабекова немного разоткровенничалась с аудиторией. Певица заявила, что боль и предательство не приходят издалека.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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