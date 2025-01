Кэмерон Диас сразила поклонников на своей первой кинопремьере за 11 лет

52-летняя американская актриса Кэмерон Диас порадовала поклонников первым за пять лет выходом на красную дорожку. Это произошло на премьере комедийного боевика "Снова в деле" в Берлине, сообщает Zakon.kz.

Звезда "Ангелов Чарли" вернулась в киноиндустрию спустя 11 лет. Последний фильм "Энни" с ее участием вышел в 2014 году.

Тогда Диас решила поставить на паузу актерскую карьеру, чтобы сосредоточиться на своей семье. С мужем Бенджи Мэдденом звезда воспитывает двоих детей – дочь Рэддикс и сына Кардинала.

И уже в конце 2024 года главная героиня фильма "Маска" анонсировала свое возвращение.

Комедийный боевик "Снова в деле" рассказывает о семейной паре бывших спецагентов ЦРУ, которым приходится вернуться в шпионский мир и выполнить последнее задание, тогда как они годами скрывали от детей свое прошлое.

Примечательно, что Диас сыграла с Джейми Фоксом, с которым уже в 1999 году сотрудничала в картине "В любое воскресенье", а позже снималась в мюзикле "Энни".

Cameron Diaz and Jamie Foxx pose at the special screening of "Back in Action" at Zoo Palast in Berlin, Germany.



More 📸 #BackinAction 👉 https://t.co/SVvYGfgaP3 pic.twitter.com/L2xTFmzCmc — Getty Images Entertainment (@GettyVIP) January 16, 2025

Поклонники, дождавшиеся возвращения актрисы, пишут слова восхищения и радости.

She’s back! Cameron Diaz walked her first red carpet in five years for her new Netflix movie with Jamie Foxx, Back in Action 😍

📽️: Getty pic.twitter.com/FbYscyaPqI — HELLO! Canada (@HelloCanada) January 16, 2025

Вы вернулись. Лучшая новость за этот новый 2025 год, люблю вас.

Кэмерон вернулась?! Это потрясающе!

Когда-то эта женщина владела экранами, так рада ее возвращению!

Не могу дождаться.

Легенда.

Cameron Diaz has returned to the carpet for the Berlin premiere of #BackinAction. 🤩 pic.twitter.com/xzT0K9VZKq — E! News (@enews) January 15, 2025

