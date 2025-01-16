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Культура и шоу-бизнес

Макпал Исабекова рассказала о предательстве близких

Макпал Исабекова рассказала о предательстве близких людей, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2025 13:58 Фото: Instagram/makosyai
40-летняя казахстанская эстрадная исполнительница Макпал Исабекова немного разоткровенничалась с аудиторией. Певица заявила, что боль и предательство не приходят издалека, сообщает Zakon.kz.

Своими мыслями и выводами лауреат платиновой премии Казахстана "Тарлан" поделилась 15 января 2025 года, опубликовав stories на странице в Instagram.

"Они всегда близко, иногда настолько близко, что мы не видим источник, потому что даже не рассматриваем его. И предательство – это не про мои сверхожидания или очарования и иллюзии, это про человека, которому не следовало доверять себя, свои раны, свои чувства, свое сердце", – пишет мама двух малышей.

Исабекова подчеркивает, что знает многих, кто "когда-либо, как-либо меня предавал и считал глупой настолько, что позволял себе врать мне глядя в глаза".

"А я все считывала. Я всегда все считываю, но почему-то часто подвергаю сомнению свою интуицию, я хочу верить. А верить не надо. Нужно слышать и слушать только себя!"Макпал Исабекова

По ее словам, разбираться с лживыми друзьями – пустая трата драгоценного времени.

"Живите и будьте счастливы, настолько, чтобы вас не заботила чужая жизнь, а интересовала исключительно своя. А я умею шашкой махать. Другой вопрос – хочу ли".Макпал Исабекова

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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