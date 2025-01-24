Российский академический Молодежный театр приедет с гастролями в Алматы 11-12 февраля

11 и 12 февраля 2025 года состоятся "Большие гастроли" Российского академического Молодежного театра в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы театра, в рамках зарубежного направления программы "Большие гастроли" на сцене Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац пройдут показы спектаклей "Томасина" и "Свои люди – сочтемся".



"Эти гастроли для театра являются знаковым событием: РАМТ впервые приедет в Казахстан, и особенно символично то, что играть актеры будут на сцене театра, который был создан Наталией Сац и носит ее имя, а ведь именно она в 1921 году основала Московский театр для детей – будущий РАМТ", – говорится в сообщении.

Фото: Российский академический Молодежный театр

Отмечается, что театральное событие пройдет в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.



"Формируя гастрольную афишу, театр всегда старается наиболее полно – насколько позволяют технические возможности принимающей стороны – представить новому зрителю широту своего репертуара. На сцене Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац РАМТ покажет знаковые для театра и любимые столичным зрителем постановки. Для премьерного спектакля "Томасина" это первые гастроли", – указывается в пресс-релизе.

Фото: Российский академический Молодежный театр

"Томасина", 6+

По пьесе Пола Гэллико

Вся правда о зверях и их домашних людях

Режиссер и художник – Александра Ловянникова

В старой доброй книжке 1957 года "Томасина, или Кошка, которая думала, что была богиней", с детства известной старшему поколению зрителей, у рыжей кошки Томасины была самая обыкновенная девочка Мэри. С обыкновенным папой ветеринаром и обыкновенной мамой, которая давно умерла. Но был в этой истории один необыкновенный дар – дар любви и преданности такой силы, что однажды вырвал Томасину из лап смерти... Можно ли умереть от разбитого сердца? А исцелиться от безверия? А научиться любить, когда совершенно забыл, что это такое? Через узнаваемую семейную историю спектакль простым языком говорит о смерти, Боге и любви с самым маленьким зрителем.

Режиссер спектакля Александра Ловянникова: "Во времена, когда дети с рождения погружены во вселенные Марвел и Гарри Поттера, важно, как мне кажется, дать им какую-то альтернативу. И удивлять не вау-эффектами, а человеческим теплом и участием, которыми пропитана эта история. Главный фокус здесь – на отношениях людей. На заботе и любви друг к другу. На чуде, когда холодный человек оттаял".

В ролях:

Эндрю Макдьюи: Алексей Мясников

Мэри: Александра Розовская

Томасина: Евгения Белобородова, Мария Рыщенкова

Джорди: Алексей Веселкин-мл., Андрей Гальченко

Священник Энгус Пэдди: Юрий Григорьев

Миссис Лагган: Татьяна Веселкина

Мисс Сондерсон: Вера Зотова

Лори: Людмила Цибульникова

Дрессировщик: Владислав Погиба

Циркачи, жители городка: Илья Барабошкин, Максим Заболотний, Данила Голофаст, Семен Шестаков, Марк Нестер, Александр Трачевский

Продолжительность – 1 час 50 минут с антрактом.

Начало показов спектакля – 11 февраля в 12.00 и 17.00.

Фото: Российский академический Молодежный театр

"Свои люди – сочтемся", 16+



Режиссер – Егор Равинский



Художник – Алексей Вотяков

Александр Николаевич Островский назвал свою комедию коротко и просто: "Банкрот". Но по совету цензора переименовал ее, и в русскую литературу пьеса вошла под названием "Свои люди – сочтемся". Купец Самсон Силыч Большов задумал объявить себя банкротом, переписав состояние на "своего человека" – приказчика Лазаря Подхалюзина, а заодно и выдать за него единственную свою дочь Липочку. История фиктивного банкротства подчиняет себе всю семью, одна афера порождает другую. Но порой, чтобы выиграть, необходимо разыграть банкрота не только перед своими кредиторами, но и перед собственными детьми.

Режиссер Егор Равинский: "Для меня это история не столько о человеческой жадности, гордыне и страхе, сколько об отчаянной попытке человека управлять своей жизнью, "схватить этот мир за рога", "ухватить судьбу за хвост". В этой истории добро и зло "размываются", становятся почти неотделимы друг от друга, белое оборачивается черным и наоборот… Говоря словами героя одной чеховской повести: "Никто не знает настоящей правды".

В ролях:

Большов: Александр Гришин

Аграфена Кондратьевна: Анна Ковалева, Татьяна Матюхова

Липочка: Дарья Семенова

Подхалюзин: Михаил Шкловский

Устинья Наумовна: Диана Морозова

Рисположенский: Сергей Печенкин

Фоминична: Вера Зотова

Тишка: Антон Савватимов

Жандарм: Иван Воротняк

Продолжительность – 3 часа с антрактом. Начало показа спектакля – 12 февраля в 19:00.