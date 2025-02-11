Алматы встречает Российский академический Молодежный театр

В южной столице Казахстана, на исторической сцене легендарного театра имени Наталии Сац с ошеломляющим успехом проходят большие гастроли Российского академического Молодежного театра (РАМТ), сообщает Zakon.kz.

Зрители уже успели оценить потрясающий спектакль "Томасино" по мотивам повести Пола Гэллико, дневной и вечерний показы которого прошли с настоящим триумфом.

Фото: театр имени Н. Сац

Этот невероятно трогательный и эмоциональный спектакль о человеческих ценностях и поиске себя, поставленный талантливым режиссером Александрой Ловянниковой, привел публику в настоящий восторг – зрительный зал, затаив дыхание, следил за невероятно трогательной и откровенной игрой актеров.

Фото: театр имени Н. Сац

Завтра же, 12 февраля, зрители смогут насладиться настоящей классической жемчужиной – театр РАМТ представит свою версию драмы А. Н. Островского – спектакль "Свои люди – сочтемся". Это произведение, воплощенное в театральной форме, подарит зрителям возможность погрузиться в глубокие размышления о человеческой природе, любви и предательстве, приоткрывая завесу вечных тем человеческой души, вины и прощения.

Фото: театр имени Н. Сац

Московские артисты были глубоко тронуты проявлением любви и искренности со стороны казахстанских детей, которые осыпали их цветами и открытками. Словно маленькие ангелы, они дарили свою безмерную благодарность и восхищение, заставляя сердца артистов таять от теплоты.

Фото: театр имени Н. Сац

Как отметил Заслуженный артист России Юрий Григорьев, едва сдерживая эмоции: "Такого искреннего отношения мы не встречаем даже у себя дома".

Эти слова стали отражением той необыкновенной связи, наполненной настоящим теплом и душевной глубиной, которая возникла между творческими людьми и детьми.

Фото: театр имени Н. Сац

Информационную поддержку международным гастролям оказал портал Zakon.kz.

Международные гастроли проходят при поддержке Федерального агентства ROSCONCERT Министерства культуры и информации Казахстана и Министерства культуры России.

Фото: театр имени Н. Сац

Гастроли приурочены к празднованию 80-летия Великой Победы.

Фото: театр имени Н. Сац

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