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Культура и шоу-бизнес

Алматы встречает Российский академический Молодежный театр

Алматы, театр Сац, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:58 Фото: театр имени Н. Сац
В южной столице Казахстана, на исторической сцене легендарного театра имени Наталии Сац с ошеломляющим успехом проходят большие гастроли Российского академического Молодежного театра (РАМТ), сообщает Zakon.kz.

Зрители уже успели оценить потрясающий спектакль "Томасино" по мотивам повести Пола Гэллико, дневной и вечерний показы которого прошли с настоящим триумфом.

Алматы, театр Сац, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:58

Фото: театр имени Н. Сац

Этот невероятно трогательный и эмоциональный спектакль о человеческих ценностях и поиске себя, поставленный талантливым режиссером Александрой Ловянниковой, привел публику в настоящий восторг – зрительный зал, затаив дыхание, следил за невероятно трогательной и откровенной игрой актеров.

Алматы, театр Сац, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:58

Фото: театр имени Н. Сац

Завтра же, 12 февраля, зрители смогут насладиться настоящей классической жемчужиной – театр РАМТ представит свою версию драмы А. Н. Островского – спектакль "Свои люди – сочтемся". Это произведение, воплощенное в театральной форме, подарит зрителям возможность погрузиться в глубокие размышления о человеческой природе, любви и предательстве, приоткрывая завесу вечных тем человеческой души, вины и прощения.

Алматы, театр Сац, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:58

Фото: театр имени Н. Сац

Московские артисты были глубоко тронуты проявлением любви и искренности со стороны казахстанских детей, которые осыпали их цветами и открытками. Словно маленькие ангелы, они дарили свою безмерную благодарность и восхищение, заставляя сердца артистов таять от теплоты.

Алматы, театр Сац, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:58

Фото: театр имени Н. Сац

Как отметил Заслуженный артист России Юрий Григорьев, едва сдерживая эмоции: "Такого искреннего отношения мы не встречаем даже у себя дома".

Эти слова стали отражением той необыкновенной связи, наполненной настоящим теплом и душевной глубиной, которая возникла между творческими людьми и детьми.

Алматы, театр Сац, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:58

Фото: театр имени Н. Сац

Информационную поддержку международным гастролям оказал портал Zakon.kz.

Международные гастроли проходят при поддержке Федерального агентства ROSCONCERT Министерства культуры и информации Казахстана и Министерства культуры России.

Алматы, театр Сац, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:58

Фото: театр имени Н. Сац

Гастроли приурочены к празднованию 80-летия Великой Победы.

Алматы, театр Сац, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:58

Фото: театр имени Н. Сац

Не пропустите главное театральное событие года! Приходите в Театр имени Наталии Сац и погрузитесь в атмосферу истинного театрального искусства!

Алматы, театр Сац, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:58

Фото: театр имени Н. Сац

Айсулу Омарова
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