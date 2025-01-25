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Культура и шоу-бизнес

Александр Цекало впервые за несколько лет дал интервью

Александр Цекало, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 07:07 Фото: wikipedia
Российский музыкант решил прервать молчание, которое хранил много лет, сообщает Zakon.kz.

По данным издания Super, в 2019 году Александр Цекало женился на художнице из Алматы Дарине Эрвин и иммигрировал в США. После этого шоумен исчез из российского медиапространства:

  • соцсети не ведет;
  • на публике не появляется;
  • последнее интервью давал в 2021 году.

Дарина, которая активно развивает свою страницу в Instagram, фотографии супруга никогда не публикует. При этом в СМИ регулярно появляются разные слухи о жизни Цекало. В беседе c Super Цекало впервые высказался о своих отношениях с Эрвин и прокомментировал слухи о разводе.

"У нас все прекрасно, и разводиться мы, к сожалению для некоторых, не планируем. Смешно наблюдать, как люди не устают придумывать о нас какие-то сплетни. Еще смешнее, что многие "друзья" уже успели проявиться с соболезнованиями так тепло, как будто ждали этого всю жизнь. Но, честно говоря, я их понимаю: Даришина красота и талант действительно вызывают зависть. Она стала объектом внимания, который многим не дает покоя", – рассказал Александр Цекало в беседе с Super.
Фото: Instagram/darina.ervin

Он также вспомнил и о своей бывшей жене Виктории Галушко, сестре Веры Брежневой. Он заявил, что, в отличие от Дарины, его экс-супругу никогда не обсуждали в прессе.

"Даже сейчас ее вспоминают разве что как сестру псевдопевицы", – заявил Цекало.

Прокомментировал шоумен и новости о своей недвижимости в Москве.

"Что касается слухов о доме в Москве: я его не продавал. Во время развода я оставил его бывшей жене Виктории Галушко и двум детям от брака с ней. Позже она сама продала дом. Это решение не имеет ко мне никакого отношения", – уточнил Цекало.
Фото: ВКонтакте/superrunews

В завершение интервью Александр посоветовал всем "переживающим" успокоиться, выдохнуть и жить своей жизнью.

А вот не любит скрывать подробности личной жизни Анастасия Волочкова. Недавно она в юбилейный 25-й раз отдохнула на Мальдивах.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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