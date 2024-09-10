Четвертая жена Александра Цекало из Казахстана порассуждала о материнстве
63-летний Цекало и художница из Казахстана в начале 2019 года зарегистрировали брак в Беверли-Хиллз. С тех пор комментаторы зачастую адресуют ей неэтичные вопросы про детей.
9 сентября 2024 года Эрвин опубликовала новые снимки со своим домашним питомцем. В подписи она напомнила вопросы от окружающих, когда решила завести собаку.
По ее словам, они звучали так: "Насколько большой у вас дом? Ты сможешь вставать по утрам? Сколько ты зарабатываешь? У тебя есть время на длительные прогулки?"
Эрвин считает такое поведение достаточно странным.
"Учитывая, что единственное требование, которое выдвигает общество для рождения детей: женщина, 30 лет, жива".Дарина Эрвин
Также поклонников волнуют изменения во внешности Эрвин. Они интересуются, куда делась ее соблазнительная фигура:
- В смысле!? Такая сочная девушка была...
- Что вы с собой сделали, вы ж такая красотка были аппетитная!
- Это хорошо, но было в сто раз лучше.
Еще в конце 2023 года Эрвин впечатляла фанатов смелыми снимками.