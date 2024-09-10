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Четвертая жена Александра Цекало из Казахстана порассуждала о материнстве

Четвертая жена Александра Цекало из Казахстана порассуждала о материнстве, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 11:15 Фото: Instagram/darina.ervin
33-летняя супруга российского продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин решила высказать свое мнение о материнстве, сообщает Zakon.kz.

63-летний Цекало и художница из Казахстана в начале 2019 года зарегистрировали брак в Беверли-Хиллз. С тех пор комментаторы зачастую адресуют ей неэтичные вопросы про детей.

9 сентября 2024 года Эрвин опубликовала новые снимки со своим домашним питомцем. В подписи она напомнила вопросы от окружающих, когда решила завести собаку.

По ее словам, они звучали так: "Насколько большой у вас дом? Ты сможешь вставать по утрам? Сколько ты зарабатываешь? У тебя есть время на длительные прогулки?"

Эрвин считает такое поведение достаточно странным.

"Учитывая, что единственное требование, которое выдвигает общество для рождения детей: женщина, 30 лет, жива".Дарина Эрвин

Также поклонников волнуют изменения во внешности Эрвин. Они интересуются, куда делась ее соблазнительная фигура:

  • В смысле!? Такая сочная девушка была...
  • Что вы с собой сделали, вы ж такая красотка были аппетитная!
  • Это хорошо, но было в сто раз лучше.

Еще в конце 2023 года Эрвин впечатляла фанатов смелыми снимками.

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