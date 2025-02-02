#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-4°
$
518.14
537.57
5.27
Культура и шоу-бизнес

Алсу показала мужчину, ради которого провела много часов в салоне красоты

Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 17:51 Фото: Instagram/alsou_a
Алсу раскрыла интригу, которую создала для поклонников накануне, опубликовав несколько видео из салона красоты, в котором провела достаточно много времени, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что звезда наводила лоск для встречи с мэтром советской и российской эстрады Львом Лещенко. Фотографии в его объятиях Алсу опубликовала в своем Instagram.

Фото: Instagram/alsou_a

"Поздравили нашего дорогого Льва Валерьяновича Лещенко с днем рождения и с премьерой музыкального фильма – фантазии первой любви", – подписала снимки певица.

Подписчики присоединились к поздравлениям артисту:

  • Приятно видеть, здоровья крепкого.
  • Легенда. Удалось однажды поработать на съемочной площадке, настоящий артист!.
  • С днем рождения великого, любимого артиста: эталон мужской красоты и элегантности.

В день своего 83-летия Лев Лещенко собрал близких и друзей в московском кинотеатре "Иллюзион" на премьерный показ фильма "О первой любви", продюсером которого он стал. На показе побывали Наташа Королёва, Николай Басков, Игорь Крутой, Владимир Винокур и другие звезды.

Ранее Алсу порадовала поклонников своим новым спортивным увлечением. Она опубликовала ряд снимков и пояснила, что теперь с ней шутки плохи.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Песня Димаша Кудайбергена взорвала американские чарты
Культура и шоу-бизнес
16:09, Сегодня
Песня Димаша Кудайбергена взорвала американские чарты
Ида Галич показала, как 4-летний сын отреагировал на ее беременность
Культура и шоу-бизнес
14:56, Сегодня
Ида Галич показала, как 4-летний сын отреагировал на ее беременность
Сергей Лазарев поделился атмосферными кадрами из Перу
Культура и шоу-бизнес
08:40, Сегодня
Сергей Лазарев поделился атмосферными кадрами из Перу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: