Алсу показала мужчину, ради которого провела много часов в салоне красоты

Алсу раскрыла интригу, которую создала для поклонников накануне, опубликовав несколько видео из салона красоты, в котором провела достаточно много времени, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что звезда наводила лоск для встречи с мэтром советской и российской эстрады Львом Лещенко. Фотографии в его объятиях Алсу опубликовала в своем Instagram.

Фото: Instagram/alsou_a

"Поздравили нашего дорогого Льва Валерьяновича Лещенко с днем рождения и с премьерой музыкального фильма – фантазии первой любви", – подписала снимки певица.

Подписчики присоединились к поздравлениям артисту:

Приятно видеть, здоровья крепкого.

Легенда. Удалось однажды поработать на съемочной площадке, настоящий артист!.

С днем рождения великого, любимого артиста: эталон мужской красоты и элегантности.

В день своего 83-летия Лев Лещенко собрал близких и друзей в московском кинотеатре "Иллюзион" на премьерный показ фильма "О первой любви", продюсером которого он стал. На показе побывали Наташа Королёва, Николай Басков, Игорь Крутой, Владимир Винокур и другие звезды.

Ранее Алсу порадовала поклонников своим новым спортивным увлечением. Она опубликовала ряд снимков и пояснила, что теперь с ней шутки плохи.