Алсу заняла себя новым увлечением
Фото: Instagram/alsou_a
Известная российская певица Алсу Сафина продолжает рассказывать в соцсетях о своем новом спортивном увлечении, сообщает Zakon.kz.
Теперь певица предупреждает, что с ней шутки плохи. Ведь теперь она умеет стрелять.
Фото: Instagram/alsou_a
Комментаторы не заставили себя долго ждать. Большая их часть отнеслась к новому увлечению певицы скептически.
- Кто-то после развода просто меняет стрижку, а Алсу погрузилась в биатлон.
- Либо биатлон с колен поднимать готовится, либо в партизаны.
Фото: Instagram/alsou_a
Сын Дэвида Бекхэма тоже решил попробовать себя в спорте. Правда, Бруклин выбрал автоспорт.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript