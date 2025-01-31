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Культура и шоу-бизнес

Алсу заняла себя новым увлечением

Алсу, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 08:22 Фото: Instagram/alsou_a
Известная российская певица Алсу Сафина продолжает рассказывать в соцсетях о своем новом спортивном увлечении, сообщает Zakon.kz.

Теперь певица предупреждает, что с ней шутки плохи. Ведь теперь она умеет стрелять.

Фото: Instagram/alsou_a

Комментаторы не заставили себя долго ждать. Большая их часть отнеслась к новому увлечению певицы скептически.

  • Кто-то после развода просто меняет стрижку, а Алсу погрузилась в биатлон.
  • Либо биатлон с колен поднимать готовится, либо в партизаны.
Фото: Instagram/alsou_a

Сын Дэвида Бекхэма тоже решил попробовать себя в спорте. Правда, Бруклин выбрал автоспорт.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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