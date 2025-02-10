Версаче показала платье, которое шили 500 часов

Донателла Версаче представила платье, на изготовление которого, по словам модельера, понадобилось 500 часов, сообщает Zakon.kz.

О многочасовой истории создания платья итальянская модельер, ключевая фигура и главный дизайнер модного дома Versace рассказала 8 февраля на своей странице в Instagram. В этом наряде из коллекции Atelier Versace она присутствовала на совместном ужине с королем Чарльзом III и королевой-консорт Камиллой в резиденции королевской семьи 7 февраля.

Фото: Instagram/donatella_versace

Встреча была приурочена к предстоящему визиту британского монарха в Италию и Ватикан, чтобы развить дипломатические отношения между странами.

Присутствовавшая на этом же празднике главная модница Лондона Виктория Бекхэм рассказала недавно, как пустые флаконы из-под знаменитых духов повлияли на ее интерес к искусству.