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Культура и шоу-бизнес

Версаче показала платье, которое шили 500 часов

Платье, фото - Новости Zakon.kz от 10.02.2025 05:55 Фото: Instagram/donatella_versace
Донателла Версаче представила платье, на изготовление которого, по словам модельера, понадобилось 500 часов, сообщает Zakon.kz.

О многочасовой истории создания платья итальянская модельер, ключевая фигура и главный дизайнер модного дома Versace рассказала 8 февраля на своей странице в Instagram. В этом наряде из коллекции Atelier Versace она присутствовала на совместном ужине с королем Чарльзом III и королевой-консорт Камиллой в резиденции королевской семьи 7 февраля.

Фото: Instagram/donatella_versace

Встреча была приурочена к предстоящему визиту британского монарха в Италию и Ватикан, чтобы развить дипломатические отношения между странами.

Присутствовавшая на этом же празднике главная модница Лондона Виктория Бекхэм рассказала недавно, как пустые флаконы из-под знаменитых духов повлияли на ее интерес к искусству.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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