Подарки бывших возлюбленных продают на аукционе в Турции

10 февраля в турецком Мерсине стартовал аукцион по продаже подарков и вещей бывших возлюбленных, сообщает Zakon. kz.

Администрация городского кафе приурочила нетипичный аукцион к предстоящему Дню влюбленных. А для участия в нем нет возрастных ограничений или других особых условий, передает местное издание BPT на своей странице в Х.

Mersin'de bir kafede eski sevgililerden kalan hediyeler açık artırmada satıldı. pic.twitter.com/F3ytL6UwGR — BPT (@bpthaber) February 11, 2025

"Подарки, оставшиеся от бывших возлюбленных, часто несут в себе воспоминания, но иногда могут стать ненужным бременем", – отметила организатор аукциона.

Как оказалось, в числе как продавцов, так и потенциальных покупательниц в основном были представлены женщины.

📍'Atsam atamıyorum, satsam satarım' başlığıyla düzenlenen mezatta eski sevgililerden kalan hediyeler satışa çıktı



🗣 "Arınma gecesi olarak düşünüyorum bunu" pic.twitter.com/UIufu0AxFW — Gerçek Gündem (@gercekgundem) February 11, 2025

"Когда уходит любимый человек, то и связанные с ним вещи уже не представляют никакой ценности", – сказала одна из участниц аукциона.

А в Японии к празднику всех влюбленных в продажу запустили мясные валентинки. Изготовители мясных изделий уверены, что такие подарки вполне подойдут тем, кто устал от банальных сладостей.