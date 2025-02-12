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Культура и шоу-бизнес

Подарки бывших возлюбленных продают на аукционе в Турции

Подарки, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 07:47 Фото: pixabay
10 февраля в турецком Мерсине стартовал аукцион по продаже подарков и вещей бывших возлюбленных, сообщает Zakon. kz.

Администрация городского кафе приурочила нетипичный аукцион к предстоящему Дню влюбленных. А для участия в нем нет возрастных ограничений или других особых условий, передает местное издание BPT на своей странице в Х.

"Подарки, оставшиеся от бывших возлюбленных, часто несут в себе воспоминания, но иногда могут стать ненужным бременем", – отметила организатор аукциона.

Как оказалось, в числе как продавцов, так и потенциальных покупательниц в основном были представлены женщины.

"Когда уходит любимый человек, то и связанные с ним вещи уже не представляют никакой ценности", – сказала одна из участниц аукциона.

А в Японии к празднику всех влюбленных в продажу запустили мясные валентинки. Изготовители мясных изделий уверены, что такие подарки вполне подойдут тем, кто устал от банальных сладостей.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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